Tøjdamper
Tøjdamprenseren er et damprenser-tilbehør, der er egnet til alle Kärcher damprensere. Udglatter folder i tøj ved hjælp af damp for effektive resultater. Også ideel til at opfriske andre tekstiler.
Sig farvel til folder! Med tøjdamprenseren ser tøjet hurtigt bedst ud igen. Det gør det også hurtigt og nemt at opfriske tøj, gardiner og mange andre tekstiler og fjerner ubehagelige lugte. Tøjdamprenser-tilbehøret forvandler enhver Kärcher damprenser med tilbehørsmontering til en damper, der trænger ind i stoffet med ultra tør og varm damp for at opfriske fibrene helt ind til kernen. Det kondensvand, der produceres ved dampning med tilbehøret, opsamles i en separat tank, som blot kan tømmes i vasken eller endda i damprenserens tank.
Funktioner og fordele
Fjerner krøller hurtigt og nemt.Ultratør, varm damp giver nemt, pålideligt og hurtigt krøllefrie resultater. Når man arbejder med tykkere stof eller stædige folder i tøjet, kan endnu mere varme og ekstra tryk påføres med metalpladen for effektive resultater.
Forfrisker mellem vaske.Damp har en lugtneutraliserende effekt, hvilket gør Tøjdamperen perfekt til at genopfriske stof mellem vaskene. Ideel til at genopfriske tøj eller tekstiler i hjemmet efter de har været gemt væk i skabet eller skuffen i en længere periode.
Intet strygebræt nødvendigt.Tøj kan nemt hænges op på en bøjle og blive dampet.
Sikker og nem at bruge til alle typer af tekstiler.
- Tøjdamperen kan bruges på alt jernsikkert tøj og standard hustekstiler.
- Intensiteten af varmen og dampen er kontrolleret ved afstanden mellem vedhæftningen og tekstilet. Det kan nedda bruges til at dampe sarte materialer.
Damp udledes jævnt henover hele overfladen.
- Dampudgangshullerne er fordelt henover hele bredden af metalpladen for at sikre en jævn dampfordeling og perfekte resultater.
Lav vægt
- Tøjdamperen er meget let og vejer kun 220 g, hvilket tager belastningen ud af arbejdet, selv henover længere tid.
Stor kapacitet af vandtanken for at kunne arbejde uden at blive afbrudt.
- Alt efter hvilken Kärcher Tøjdamperen der er brugt, kan den holde op til 1,5 l vand.
- Opsamlingsbeholderen der er integreret i Tøjdamperens vedhæftning opsamler ca. 100 ml af kondensvand. Dette er nok til omkring 5 eller 6 stk. tøj. Beholderenkan tømmes til en hver tid.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|136 x 103 x 92
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Beklædning der er egnet til strygning.
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.
Tøjdamper reservedele
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