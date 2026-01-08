Industristøvsugere
Fra mobil maskine til nøglefærdigt vakuum- eller støvfjerner-system Inden for industrien er det vigtigt at have et system af maskiner, tilbehør og tjenester, der nemt kan integreres med eksisterende processer og skabe øget værdi. Et system, hvor alle produkter er specialdesignet til at møde de store krav, der er til industrien. Kärchers industrielle system er systemet, der gør den store forskel.
Industristøvsugere til væsker/spåner
Vores robuste industrielle støvsugere kan også nemt og pålideligt klare store mængder grove metalspåner og smøremidler. Som et resultat er vores industrielle støvsugere førstevalget til støvsugning af metalspåner og emulsioner, f.eks. fra valsemaskiner og moderne maskincentre.
Industristøvsugere til støv/skidt
Oplev vores store produktportefølge af industrielle støvsugere med specialdesignet filter til støvsugning af fine og grove typer solide stoffer og støv. De industrielle støvsugere er udstyret med filterdesign i høj kvalitet, som er beregnet til skadelige stoffer og har en særlig lang levetid takket være filterrengøringen.