Referencer – i hele verden.

Greiwing Logistics/Tyskland

Som en af Europas førende udbydere tilbyder Greiwing komplette, skræddersyede løsninger på tværs af alle områder inden for silologistik.

Topmoderne rengøringssystemer til tanke og siloer samt specielt uddannet, erfarent personale sikrer de højeste standarder inden for silorengøring.

Som medlem af DVTI (tysk forening for indvendig tankrengøring) udsteder Greiwing "the European Cleaning Document" (ECD). SQAS-godkendelse garanterer også et højt niveau af arbejdssikkerhed, kvalitet og miljøbeskyttelse.

I 2012 åbnede den globale logistik-service-tilbyder fra den westfalske by Greven et offentligt rengøringssystem til silotrailere på sin nye placering i Leipheim.

Med to rengøringslinjer med rengøringshoveder, varmtvandsgenerering via HWE 4000 E, kemisk dosering og en tørringsfacilitet er Kärchersystemet designet til indvendig rengøring af silolastbiler. Her kan hver dag rengøres op til 40 lastbiler hurtigt og effektivt.