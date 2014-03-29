Anvendelsesområder

Rens enhver størrelse perfekt – IBC.

Med rengøring og genbrug af IBC-containere opnås overbevisende fordele i forhold til engangsbrug. Det er mere effektivt at rengøre, og på grund af det store antal IBC'ere i det økonomiske kredsløb kan der ydes et værdifuldt bidrag til at beskytte miljøet. Kärcher tilbyder rengøringsstationer til alle beholderstørrelser og indholdsmaterialer.