Anvendelsesområder
Indvendig rengøring af tanke er normalt kompliceret og kan være underlagt særlige faktorer: tankstørrelse og geometri, typisk forurening, ydre påvirkninger. Kärchers systemløsninger er designet med hensynstagen til alle disse faktorer. Overbevisende eksempler er:
Tank- og silorengøring uden begrænsninger.
Indvendige rengøringsprocesser af tanke og siloer udføres præcist og automatiseret; mens operatøren arbejder med specielt udvalgte sprøjtedyser, regulerer Kärchers kontrolsystem samspillet mellem de perfekt afstemte komponenter: effektive højtrykspumper, varmtvands-/dampkedler og alsidigt tilbehør. Kombineret i modulopbyggede systemløsninger til næsten alle anvendelsesområder: koldt, varmt, hedt – surt eller basisk – dampning og tørring.
Perfektion i kombination – 20-fods containere.
At rengøre containere i en kombination af jernbane- og søtransport kræver effektive og pålidelige rengøringssystemer. Dette logistiksystem er krævende på grund af dets vidtrækkende netværk og korte ekspeditionstider.
På rette spor – rengøring af tankvogne.
Rengøringssystemer til tankvogne skal på grund af vognenes størrelse og eksterne rengøringsforhold opfylde særligt høje interiørkrav. Kärcher har omfattende anvendelses- og procesekspertise inden for rengøring af tankvogne og derudover et unikt servicenetværk, så selv de højeste kundekrav konsekvent opfyldes.
Rens enhver størrelse perfekt – IBC.
Med rengøring og genbrug af IBC-containere opnås overbevisende fordele i forhold til engangsbrug. Det er mere effektivt at rengøre, og på grund af det store antal IBC'ere i det økonomiske kredsløb kan der ydes et værdifuldt bidrag til at beskytte miljøet. Kärcher tilbyder rengøringsstationer til alle beholderstørrelser og indholdsmaterialer.
Ideel til lette tønder.
Kärchers tønderengøringsstationer er ideelle til hurtigt at rense letvægtstønder en diameter på op til 750 mm, uanset deres form. Vaskeanlægget med rengøringshoved og cirkulationstank er formonteret og klar til brug.
Containerrengøring i kemiindustrien.
Kemiindustrien har det bredeste spektrum af rengøringsbehov. På grund af de mange forskellige processer og substanser er der især efterspørgsel efter individuelle løsninger. Disse spænder fra specielle rengøringsprocedurer for maling og opløsningsmidler i malingsindustrien og hen til eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX 94/9.
Sikker rengøring af reaktorer.
Reaktorrengøring er et særligt anvendelsesområde for halvt-stationære beholdere inden for kemiindustrien. Professionel, automatisk rengøring, der er integreret i de relevante processer, er en af de grundlæggende forudsætninger for de nødvendige reaktioner, der finder sted under definerede betingelser. Rengøring af kar til forarbejdning af polysilicium er en fremadrettet teknologi, og Kärcher spiller her en ledende rolle.