Succes fra det modulære system

Spildevandsvarmeveksler WT 560/1100

TÜV-godkendt stationær højtryksmodstrømsenhed til varmtvandsgenerering med mættet damp. Designet til en temperaturstigning på op til 95 °C. Industrielle materialer og forarbejdning af høj kvalitet sikrer en konstant højt driftssikkerhed med lave driftsomkostninger.

En dampkedel kan indarbejdes i systemløsningen, hvis ikke damp er til rådighed lokalt.