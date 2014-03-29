Succes fra det modulære system
En væsentlig fordel for systemplanlægning er, at alle Kärchers komponenter er specielt udviklet til indvendig rengøring af containere. På denne måde tilbyder Kärcher en bred vifte af modulære og kompatible komponenter, der kan konfigureres for at opnå en optimal systemløsning til enhver anvendelse. At vores produkter er resultatet af mange års erfaring med containerrengøring, og at vi opretholder industriens højeste kvalitetsstandarder er underforstået.
Indvendig rengøring: Det handler om det rigtige hoved.
Kärchers interiørrengøringsmidler er beregnet til universel anvendelse, og de fleste er certificeret i henhold til ATEX 94/9. Strømningshastigheden og driftstrykket kan tilpasses til individuelle behov. Drevene er jetdrevet eller drives med en elektrisk motor eller en kompressionsluftsmotor. Dysernes ønskede rotation opnås ved en positiv rotation af dyseholderen i to niveauer. Det store antal asymmetriske tænder sikrer en bred strålespids og en intensiv rengøring af hele den indvendige overflade.
HKS 100 hastighedskontrol
For åbninger fra 200 mm i diameter: HKS 100 hastighedskontrol med to eller fire dyser og selv-drev (recoil force-princippet). Egnet til containere på op til ca. 40.000 l. Maksimalt arbejdstryk på 100 bar. Dele, der kommer i kontakt med rengøringsmediet, er fremstillet af rustfrit stål og kan rengøres med syrer, basiske opløsninger, opløsningsmidler og acetone. Hastighedsstabilitet sikres ved den innovative videreudvikling af den hydrauliske bremse.
HKF 200
For åbninger fra 200 mm i diameter: Det elektrisk eller kompressionsluftsdrevne rengøringshoved HKF 200 i rustfrit stål med to eller fire dyser. Med et tryk på op til 200 bar for store beholdere og med en volumen på op til ca. 70.000 liter. Alle dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet i rustfrit stål til universel anvendelse af syrer, basiske opløsninger og opløsningsmidler samt rengøringsmedier inden for et bredt pH-område.
ICH 120/14 Ps F2 – folderamme
Jetdrevet interiørrengøringshoved til industriel anvendelse, primært tankvogne med fire til otte aksler. Muliggør flere procestrin, der skal foretages i en bevægelse: dampning via integreret dyse, effektiv højtryksrensning via jetdrevet hoved og efterfølgende tørring. Og alt dette med en uovertruffen effektivitet.
HKF 200 C2 – allrounderen
Modificeret HKF 200. En interiørrenser velegnet til både normal drift og "power operation". Rengøringsmaskinen kan anvendes med et dobbelt så højt vandflow og en reduceret hastighed via manuelt valg. Dette muliggør individuelt brug, for eksempel til tank- og silorengøring (normal drift) såvel som til rengøring af 20-fods containere (powerhead).
HKF 50
Til åbninger fra 50 mm i diameter: Det elektriske eller kompressionsluftsdrevne rengøringshoved HKF 50 til indvendig rengøring af op til 3.000 liters beholdere ved et tryk på op til 100 bar. Syrer og basiske opløsninger kan anvendes som rengøringsmedier i et bredt pH-område.
Højtrykspumper: Højtryk til alle behov.
Kärchers højtrykspumper til indvendig rengøring af tanke er designet, så de kan anvendes med vand eller opløsningsmidler, syrer og basiske opløsninger. Særlige typer er godkendt til anvendelse i farlige områder. Pumpekapaciteten kan dimensioneres til forskellige tryk og stort set alle flowhastigheder. Specifikt ekstraudstyr kan bruges til universel anvendelse. Mobile systemer bliver i stigende grad anvendt i kemiindustrien, især til rengøring af stationære blandingsbeholdere og tanke med vand-uopløselige stoffer.
Stationær HDI 30/10 eller 38/12 højtrykspumpe
Disse pumpeaggregater er kernen i tankrengøringssystemerne. De er designet til mangeårigt brug i industrielle miljøer, takket være anvendelsen af kvalitetsmaterialer som rustfrit stål og keramik. Diverse ekstraudstyr, fra automatisk flowkontrol og dobbelt suge-sidet vaskemiddeldoseringsenhed og hen til varmtvandsdrift (80 ° C), åbner op for en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Den stationære højtrykspumpe HDI 56/20
Robust industriel pumpe, der er designet til indvendig rengøring af store beholdere, for eksempel tankvogne. Specifikt ekstraudstyr, fra automatisk flowkontrol og dobbelt suge-sidet vaskemiddeldoseringsenhed hen til varmtvandsdrift (80 ° C), åbner op for en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Stationære højtrykspumpe: SHD-R 3000 S, SSR eller LM
Bæltedrevet stempelpumpe til drikkevand, syrer, basiske opløsninger eller opløsningsmidler som rengøringsmedier. Specifikt ekstraudstyr kan anvendes universelt. Fås også som en mobil version.
Stationær højtryksrensning med HDC Classic/Standard/Advanced
Disse stationære pumpemoduler fra HDC produktsortimentet er ideelle til udvendig rengøring. Detaljerede oplysninger om fordelene ved produktet leveres i en separat brochure.
Varmtvandsgenerator: varmt vand og damp fra én kilde.
Stigende energiomkostninger og ønsket om at reducere CO2-udledningen er centrale aspekter inden for systemdesign. Til dette formål tilbyder Kärcher en række specialudviklede modulære komponenter. Der er vidtrækkende muligheder for at give alle vores kunder den perfekte løsning, disse omfatter bl.a. varmegenvindingsanlæg og alternative energikilder.
HWE 4000 varmtvandsgenerator
Kompakt, typetestet stationær varmtvandsgenerator til olie- og gasdrift. Denne unikke højtydende generator kan anvendes til temperaturstigninger på op til 90 °C (160 bar og 4000 l / h) eller dampproduktion på op til 140 °C (20 bar og 2.000 l / h). Det modulære design muliggør udvidelse til sprayjet-drift med ekstraudstyr. Varmtvandsgeneratoren HWE 400 er designet til og fremstillet af materialer til industrielt brug. Eksempler er den TÜV-godkendt spiral i rustfrit stål og en forenklet første opstart. Den nye modulerende gasvariant forenkler justering af individuelle temperaturindstillinger. Dette udgør et potentiale for energibesparelser selv med en fleksibel vandforsyningstemperaturer (for eksempel ved brug af spildevandsvarmevekslere).
Spildevandsvarmeveksler WT 560/1100
TÜV-godkendt stationær højtryksmodstrømsenhed til varmtvandsgenerering med mættet damp. Designet til en temperaturstigning på op til 95 °C. Industrielle materialer og forarbejdning af høj kvalitet sikrer en konstant højt driftssikkerhed med lave driftsomkostninger.
En dampkedel kan indarbejdes i systemløsningen, hvis ikke damp er til rådighed lokalt.
Kontrol, overvågning og dokumentation.
Kärchers innovative styringskoncepter definerer den aktuelle industristandard. Der anvendes kun komponenter fra anerkendte producenter for at opretholde Kärcherprodukters høje kvalitetsstandard. Hver kontrol re skræddersyet og udviklet specielt til netop dette system: om relæer eller PLC-styring, manuel eller automatisk tilstand, dataregistrering eller netværk.
PLC-kontrol
Systemet styres af en sofistikeret og specielt designet software via et frit programmerbart styringssystem (PLC). Styringen og systemkonceptet inkluderer forskellige muligheder for individuel tilpasning til kundespecifikke forhold.
Touchpanel
En valgfri, operatørvenlig touchpanel muliggør overvågning og justering af kontrolparametre samt visning af fejlmeddelelser.
Cleaning Data Management (CDM)
Kärchers CDM-software registrerer tider, forbrug og individuelle parametre i rengøringsfase. Disse data lagres i en Microsoft Access-fil til kundespecifik evaluering og kan printes ved programmets afslutning.
Teletjenester
Ethvert system kan kobles til et netværk via en ISDN-forbindelse, hvis det kræves. Dette giver rettidig adgang til kontrol med henblik på at udføre softwareopdateringer og gøre brug af online support, hvis det kræves.
Kontrol/Systemvisualisering
Kärcher dækker hele kontrolsystemspektret: fra controllere til små systemer med simpel kontrollogik (relæer) til store systemer med komplekse krav til rengøring (PLC'er), herunder en bred vifte af muligheder. Touchpanelet fungerer som brugerinterface. PC systemvisualisering forbedrer betjeningskomforten.
- Separat PC i kontrolrummet med interface og softwarepakke.
- Visuel visning af aktive komponenter.
- Alsidig på grund af muligheden for at ændre parametertilstanden af op til 7 automatiske programmer.
Tilbehør og rengøringsmidler.
Kärchers systemløsninger er resultatet af perfekt matchede maskiner, tilbehør og rengøringsmidler. Alsidigt tilbehør, som blødgørelse, udsugning, tryk-sidet doseringsenhed til vaskemiddel eller effektive tørringssystemer, giver nye anvendelsesmuligheder. Områder uden for beholderen kan rengøres med dyserør. Faldsikring og jordingsanlæg sikrer den vigtige proces- og arbejdssikkerhed.
Så meget som nødvendigt, så lidt som muligt]
Kärcher tilbyder pålidelige og afprøvede rengøringsmiddel-doseringsløsninger samt innovative processer til at reducere vaskemiddelforbruget. Standardvaskemidler tilføjes på udsugningssiden. Aggressive rengøringsmidler doseres direkte ind i højtryksledningen. Anvendelsen af kemikalier ved lavt tryk med efterfølgende højtryksrensning forlænger kontakttiden og er meget effektiv.
Mere renlighed, mere sikkerhed
Der findes et omfattende udvalg af tilbehør til rengøring af kuppelformede dæksler og ydersiden af tank- og silokøretøjer, for eksempel en patenteret dyse med uovertrufne rengøringsresultater.
Arbejdssikkerhedsanordninger, som faldsikring, hvad enten individuel eller kollektiv, er allerede taget i betragtning i systemets planlægnings- og konstrueringsfase.
Det rigtige rengøringsmiddel
Kärcher har mangeårig erfaring med udviklingen og produktionen af rengøringsmidler og kan derfor tilbyde rengøringsmidler, der passer til specifikke udfordringer – fordele tages i betragtning i systemets planlægningsfase. Rengøringspræstation, arbejdstid, dosering samt genbrug og bortskaffelse kan fra starten tænkes med ind i processen.
Varm luft eller kold luft
Kärchers varmluftsgeneratorer kan bruges til at blæse varm eller kold luft ind tanke, hvilket giver hurtige resultater.
Elevatorer til rengøringshoveder
Der fås både elektriske og pneumatiske personløftere så vel som billige, manuelt betjente balancesystemer til håndtering af rengøringshoveder.
ATEX-certificering
Alle Kärchers styringssystemer og de fleste af rengøringsmidlerne til indvendigt brug samt en række højtrykspumper er ATEX.