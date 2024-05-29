BRAND CONCEPTS BILVASK
Hånd i hånd med et stærkt brand: Din succes er vores mål. Til dette formål giver vi dig alt, hvad du har brug for til øjeblikkelig øget indtjening. Drag fordel af vores globalt succesfulde Kärcher-brandgenkendelse. Øg dit salg gennem passende brandingmuligheder, og få dine kunders tillid med den gennemprøvede Kärcher-kvalitet. Vores fleksible koncepter passer til ethvert sted, og vores fremragende brandimage giver dig mulighed for at skinne på alle måder.
Kärcher Clean Park
Komplet Kärcher-branding
- Bedst mulig brug af brandet
- Maksimal reklameeffekt
- Premium Kärcher-partner
- Marketingkampagner
Kärcher Bilvask
Komplet Kärcher-branding - kun til servicestationer
- Bedst mulig brug af brandet
- Maksimal reklameeffekt
- Premium Kärcher-partner
- Marketingkampagner
- Mulighed for individualisering
Powered by Kärcher
Co-branding
- Begrænset brug af brandet
- Medium reklameeffekt
- Kärcher-partner
- Støtte til markedsføring
- Stærk fremtoning: Eget mærke møder dokumenteret Kärcher-kvalitet