BRAND CONCEPTS BILVASK

Hånd i hånd med et stærkt brand: Din succes er vores mål. Til dette formål giver vi dig alt, hvad du har brug for til øjeblikkelig øget indtjening. Drag fordel af vores globalt succesfulde Kärcher-brandgenkendelse. Øg dit salg gennem passende brandingmuligheder, og få dine kunders tillid med den gennemprøvede Kärcher-kvalitet. Vores fleksible koncepter passer til ethvert sted, og vores fremragende brandimage giver dig mulighed for at skinne på alle måder.

Clean Park

Kärcher Clean Park

Komplet Kärcher-branding

  • Bedst mulig brug af brandet
  • Maksimal reklameeffekt
  • Premium Kärcher-partner
  • Marketingkampagner
Car wash

Kärcher Bilvask

Komplet Kärcher-branding - kun til servicestationer

  • Bedst mulig brug af brandet
  • Maksimal reklameeffekt
  • Premium Kärcher-partner
  • Marketingkampagner
  • Mulighed for individualisering
Powered by kärcher

Powered by Kärcher

Co-branding

  • Begrænset brug af brandet
  • Medium reklameeffekt
  • Kärcher-partner
  • Støtte til markedsføring
  • Stærk fremtoning: Eget mærke møder dokumenteret Kärcher-kvalitet

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