BATTERIDREVNE STØVSUGERE
Batteridrevne støvsugere er klar til brug med det samme og imponerer med maksimal bevægelsesfrihed, kraftfuld ydeevne og en batterilevetid på op til 60 minutter. Det gennemtænkte ergonomiske design gør det nemt at støvsuge, også under møblerne, så dit hjem bliver helt rent. Støv og snavs fjernes på et øjeblik. Og tid er ikke det eneste, du sparer: Det poseløse system betyder, at du ikke skal købe dyre støvposer.
MAKSIMAL YDEEVNE TIL STORE OG SMÅ
De nye batteridrevne støvsugere ser ikke bare godt ud. Deres velgennemtænkte ergonomiske design gør det nemt at støvsuge, også under møblerne, så dit hjem bliver helt rent. Når du skal støvsuge i længere tid, kan du bruge låseknappen, så du ikke behøver holde power-knappen inde. Og tid og kræfter er ikke det eneste, du sparer: Det poseløse system betyder, at du ikke skal købe dyre støvsugerposer. I stedet for at bøvle med at fjerne støvsugerposen og sætte en ny i, skal du bare tømme støvfilteret ved hjælp af et tryk på en knap. Den ledningsfri VC 4 Cordless myHome er ideel til nem rengøring af mindre hjem. Til større hjem er VC 6 Cordless ourFamily det rette valg: Den endnu mere kraftfulde børstefri motor og LED-lyset på gulvdysen gør det muligt at gøre rent i 50 minutter, så dit hjem får sin WOW-faktor tilbage.
Alle, der sætter pris på maksimal komfort og innovativ teknologi, vil gå efter VC 7 Cordless yourMax. Støvsugning bliver endnu nemmere og mere effektiv med maskinens innovative støvsensor. Den automatiske støvdetektion og kraftfulde power control muliggør en endnu længere driftstid på op til 60 minutter.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktisk vægbeslag med oplader
Gennemtænkt filtersystem
Tilbehør, der er nemt at skifte
Aktiv gulvdyse med LED-lys
Intuitivt display med feedback og ladestatus
Støvsensor-teknologi
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktisk vægbeslag med oplader
Gennemtænkt filtersystem
Tilbehør, der er nemt at skifte
Aktiv gulvdyse med LED-lys
Intuitivt display med feedback og ladestatus
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktisk vægbeslag
Gennemtænkt filtersystem
Tilbehør, der er nemt at skifte
Aktiv gulvdyse
Gribende – og komfortabel - rengøring
Der opstår masser af snavs derhjemme hver eneste dag, lige fra krummer og hår fra kæledyr til fint støv. Så af og til har du brug for hjælp fra en hurtig og fleksibel rengøringspartner. Vores batteridrevne støvsugere er klar til brug med det samme og fjerner snavs fra møbler, gulve og øvrige overflader på et øjeblik – nemt og bekvemt. Det kompakte letvægtsdesign betyder, at de kraftfulde støvsugere er nemme både at betjene og opbevare. Med vores batteridrevne støvsugere har du desuden maksimal bevægelsesfrihed og slipper for at trække et stort apparat efter dig og konstant være på udkig efter den næste stikkontakt. Du kan også nå svært tilgængelige områder som f.eks. kanten af sofaen eller under hylderne. Og med det alsidige tilbehør kan de batteridrevne støvsugere nemt og hurtigt omdannes til håndholdte støvsugere.