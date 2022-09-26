MAKSIMAL YDEEVNE TIL STORE OG SMÅ

De nye batteridrevne støvsugere ser ikke bare godt ud. Deres velgennemtænkte ergonomiske design gør det nemt at støvsuge, også under møblerne, så dit hjem bliver helt rent. Når du skal støvsuge i længere tid, kan du bruge låseknappen, så du ikke behøver holde power-knappen inde. Og tid og kræfter er ikke det eneste, du sparer: Det poseløse system betyder, at du ikke skal købe dyre støvsugerposer. I stedet for at bøvle med at fjerne støvsugerposen og sætte en ny i, skal du bare tømme støvfilteret ved hjælp af et tryk på en knap. Den ledningsfri VC 4 Cordless myHome er ideel til nem rengøring af mindre hjem. Til større hjem er VC 6 Cordless ourFamily det rette valg: Den endnu mere kraftfulde børstefri motor og LED-lyset på gulvdysen gør det muligt at gøre rent i 50 minutter, så dit hjem får sin WOW-faktor tilbage.

Alle, der sætter pris på maksimal komfort og innovativ teknologi, vil gå efter VC 7 Cordless yourMax. Støvsugning bliver endnu nemmere og mere effektiv med maskinens innovative støvsensor. Den automatiske støvdetektion og kraftfulde power control muliggør en endnu længere driftstid på op til 60 minutter.