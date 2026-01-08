Højtryksrenser K Mini
Kärchers mindste højtryksrenser fjerner snavs på ingen tid, og takket være dens lave vægt og praktiske størrelse kan den nemt transporteres og opbevares.
Kompakt og letvægtig: K Mini er Kärchers mindste højtryksrenser. Takket være dens kompakte størrelse og lave vægt, kan den nemt transporteres og opbevares. Dette lille kraftværk er ideelt til hurtig og effektiv rengøring af altaner, udendørsmøbler, samt cykler og små biler. Den er intuitiv at bruge: pistolgrebet, forlængerrøret og vario power spraylansen kan samles i få trin. Højtryksslangen klikker hurtigt og nemt ind og ud af enheden og pistolgrebet takket være Quick Connect-systemet. Den fem meter ekstra tynde PremiumFlex højtryksslange forhindrer irriterende knuder i at opstå og giver maksimal fleksibilitet og bevægelsesfrihed under rengøring. En aftagelig tilbehørsholder gør det muligt at opbevare alle medfølgende dele korrekt. Når rengøringen er færdig, kan strømkablet vikles rundt om enhedens stativ og holdes på plads med en clips. På grund af sin lille størrelse kan K Mini nemt opbevares både indendørs og udendørs.
Funktioner og fordele
Kompakt og let enhed.Kan nemt opbevares i både indvendige og udvendige områder. Nem at transportere for fleksibel rengøring.
Aftagelig tilbehørsholderBekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Ekstra tynd PremiumFlex højtryksslangeVind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder. Maksimal fleksibilitet ved rengøring.
Kledningsopbevaringsrum
- Vind og slap af i strømkablet hurtigt og nemt.
- Strømkabel fast holdt på plads omkring enhedens stander.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1400
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|278 x 233 x 296
Scope of supply
- Lanseforlænger
- Højtrykspistol: G 110 Q Short
- Vario Power lanse
- Højtryksslange: 5 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling
K Mini reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.