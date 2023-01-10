BILPLEJE: TIPS TIL YDER- OG INDERSIDE

Pleje af din bil

Før du begynder at tage dig af lakken, stof- eller lædersæder, plast-, glas- og metaloverflader, bør du vaske bilen grundigt. For at bevare bilens værdi er både yder- og inderside lige vigtige. Rengør bilen udvendigt jævnligt, ikke bare når bilen er særligt beskidt. Det er altid godt at vaske den jævnligt, uanset om det er i en bilvask, en selvbetjent bilvask eller derhjemme med trykrenseren og det relevante tilbehør. Du bør også rengøre bilen indvendigt jævnligt, gerne med en våd- og tørstøvsuger, en blød klud og et egnet overfladerensemiddel. Du bør også vaske hjulene jævnligt, f.eks. med en trykrenser og en fælgbørste. Hvor ofte du rengør bilen, afhænger ikke kun af, hvor beskidt den er, men også af din personlige holdning til renhed. Om vinteren er bilpleje imidlertid afgørende på grund af snavs, is og salt, der kan hindre udsynet såvel som skade karosseriet og lakken, hvis det ikke fjernes jævnligt.

Med det rette udstyr, de rigtige rengøringsmidler og de bedste tips til bilpleje er det nemt at passe godt på din bil hele året rundt. Yderligere er det meget nemmere at polere og passe godt på lakken på en godt vedligeholdt og ren bil: