BILPLEJE: TIPS TIL YDER- OG INDERSIDE
Hvis du vil have glæde af din bil i mange år fremover, skal du passe godt på den. God bilpleje er ikke bare at vaske bilen jævnligt, men også at tage sig af lak og karosseri samt holde den ren indvendigt. Det kræver ikke andet end en smule tid, egnet rengøringsudstyr og gode plejeprodukter. Du får de bedste tips til bilpleje lige her.
Bilpleje bevarer bilens værdi
Når du passer godt på din bil, sikrer du ikke bare, at den ser godt ud i lang tid fremover. Du er også med til at sikre, at bilen bevarer sin værdi. Jævnlig forsegling af lakken beskytter f.eks. mod skader relateret til vejret, salt og snavs om vinteren eller pollen og insekter om sommeren. Det forebygger også rust, der gør overfladen porøs og skader bilen på lang sigt.
Pleje af din bil
Før du begynder at tage dig af lakken, stof- eller lædersæder, plast-, glas- og metaloverflader, bør du vaske bilen grundigt. For at bevare bilens værdi er både yder- og inderside lige vigtige. Rengør bilen udvendigt jævnligt, ikke bare når bilen er særligt beskidt. Det er altid godt at vaske den jævnligt, uanset om det er i en bilvask, en selvbetjent bilvask eller derhjemme med trykrenseren og det relevante tilbehør. Du bør også rengøre bilen indvendigt jævnligt, gerne med en våd- og tørstøvsuger, en blød klud og et egnet overfladerensemiddel. Du bør også vaske hjulene jævnligt, f.eks. med en trykrenser og en fælgbørste. Hvor ofte du rengør bilen, afhænger ikke kun af, hvor beskidt den er, men også af din personlige holdning til renhed. Om vinteren er bilpleje imidlertid afgørende på grund af snavs, is og salt, der kan hindre udsynet såvel som skade karosseriet og lakken, hvis det ikke fjernes jævnligt.
Med det rette udstyr, de rigtige rengøringsmidler og de bedste tips til bilpleje er det nemt at passe godt på din bil hele året rundt. Yderligere er det meget nemmere at polere og passe godt på lakken på en godt vedligeholdt og ren bil:
Indvendig pleje af bilen
Når først du har støvsuget bilen indvendigt og instrumentbrættet er frit for støv, er det tid til at arbejde på de forskellige overflader inde i bilen. Med et særligt rensemiddel til indvendig pleje af biler kan plastik, gummi eller tekstil renses for kaffepletter, fedtede madrester eller solcreme. Ubehagelige lugte fjernes samtidig, og farven og fibrene på polstringen friskes op. En anden fordel ved et rensemiddel er, at det hjælper med at holde overfladerne rene i længere tid, hvilket gør fremtidig rengøring nemmere.
Tip
Når du køber rengøringsmiddel til indvendig rengøring af biler, skal du lægge mærke til, hvilke overflader det kan bruges på. Ét produkt kan ofte rengøre hele bilen indvendigt inkl. polstring. Men vær opmærksom på, at overflader på f.eks. højkvalitets bilsæder af ægte læder har brug for et specialprodukt. Læder bør kun renses en-to gange om året og skal altid behandles med et specielt, fedtende læderplejeprodukt for at bevare sædernes udseende.
Hvis du ikke har et specialrengøringsmiddel lige ved hånden, kan du også bruge varmt vand med et skvæt opvaskemiddel til at rengøre instrumentbræt og indtræk. Tør overfladerne over med en fugtig klud, og tør efter med en klud af bomuld eller mikrofiber, så fugten ikke trænger ind i de elektroniske komponenter. Denne metode giver dog ikke antistatisk effekt eller reducerer den tid, det tager for overfladerne at blive plettede igen sammenlignet med et egentligt renseprodukt.
Over tid kan der komme lette ridser på instrumentbrætterne eller dørpanelerne. Glatte, vand- og smudsafvisende materialer bør derfor ideelt stadig behandles efter rengøring med et cockpit care-produkt. Spray det på, lad det virke kortvarigt og polér derefter overfladen en gang til efter behov. Det fjerner overfladiske skader, samtidig med at det fornyr farve og glans – så cockpittet ser ud som nyt igen.
For at neutralisere dårlig lugt i bilen kan du bruge dette trick: Placér en bøtte med kaffebønner i fodrummet. Kaffen binder fugt og absorbere lugte. Du kan opnå den samme effekt med ris eller mel.
Pas godt på udsynet
På solrige dage er fingeraftryk og pletter på vinduer og spejle særligt tydelige. De er ikke bare grimme, men de påvirker også sigtbarheden, når du kører. Så når det gælder bilpleje, bør vinduerne ikke blive glemt. Hvis du er i gang med at rengøre bilen indvendigt, bør du også vaske vinduerne indvendigt. Det kan du gøre ved at spraye rigeligt med bilglasrens på og fjerne alle pletter og streger med en fnugfri, blød klud. Påfør derefter rensemidlet på vinduer og spejle, også udvendigt, og brug en blød mikrofiberklud til at løsne snavset.
Tip
Med forrude vaskekittet til den elektriske isskraber EDI 4 kan du nemt fjerne genstridigt snavs på forruden, bagruden og sideruderne på ingen tid.
Når du kører, samles der hurtigt nyt snavs på forruden og bagruden. Om sommeren er det insekter, på regnfulde dage er det typisk beskidte stænk fra bilen foran. Om vinteren er det salt og sjap, der lander på vinduerne. For altid at have god sigtbarhed bør du jævnligt tjekke vinduesviskerne og fylde vand og sprinklervæske efter behov. Sprinklervæske, der er særligt udviklet til sommer og vinter er bedst til formålet. Kärchers forruderens sommer arbejder aktivt mod insektrester og andet, og Kärchers forrudevask vinter forhindrer også, at rengøringssystemerne til vinduesviskere og forlygter fryser til. Sørg for at blande midlet med vand i det forhold, der er beskrevet på emballagen.
Pleje af bilens gummiforseglinger
Gummiforseglinger i biler, som f.eks. dem på dørene eller i bagagerummet, er udsat for barske betingelser, som f.eks. is, sne og salt, særligt om vinteren. For at forhindre dem i at blive skøre og utætte bør du vedligeholde dem med et plejemiddel til gummi. Det forhindrer også dørene i at klistre til om sommeren, når det er meget varmt. Men vær forsigtig, når du bruger produktet, så det ikke kommer på lakken, da det kan efterlade genstridige pletter. Du kan også bruge almindelig Vaseline, hvis du ikke har et specialprodukt lige ved hånden.
Opfriskning og polering af lakering
Pleje af din bil bør udvides til også at omfatte lakken. Overfladiske ridser og såkaldte hologrammer er irriterende og ses tydeligt i solskin, særligt på mørke farver. De fine linjer opstår ofte under rengøring, når børster eller svampe bruges til at fjerne snavs. Med et vokspudsemiddel kan de nemt fjernes. Pudsemidlet renser lakken og polerer samtidig. Det bedste resultat opnås ved at påføre midlet med en blød klud eller et stykke absorberende bomuld i cirkulære bevægelser og, efter at have tørret i kort tid, polér let med en ren klud. Det hjælper ikke bare lakken tilbage til sin oprindelige glans, men pudsemidlet og voksen vil også beskytte mod vejrpåvirkninger, UV-stråler, vejsnavs og salt.
Dybe ridser, der ikke længere kan fjernes med et vokspudsemiddel, kan friskes op med en touch-up lakpen og derefter forsegles med klar lak. Som udgangspunkt kan alle farver lak og finish, f.eks. metal, solid eller mat lak, bestilles fra bilproducenten. Men større skade på karosseriet skal altid repareres af professionelle, f.eks. i værksteder, der tilbyder SMART (small to medium area repair technology)-reparationer. Denne metode er typisk billigere og hurtigere end traditionelle reparationer, hvor hele dele af bilen udskiftes. Det gør det muligt for bilen at blive opgraderet igen, hvilket også godt kan betale sig, før den skal sælges eller leveres tilbage, hvis det er en leasingbil.