Sådan afiser du bilen i en fart

Kunne det ikke være dejligt bare at hoppe ind i bilen om morgenen og køre af sted på arbejde med det samme? Det kan bare ofte ikke lade sig gøre i de kolde vintermåneder, fordi bilen skal afises, før du kører nogen steder. Og så har vi tendens til med det samme at række ud efter den klassiske isskraber. Der findes et væld af forskellige skrabere, fra de små i plastik til dem, der er lavet af metal, dem med varme eller dem, der er en kombination af isskraber og børste. Sidstnævnte fjerner hurtigt sne fra bilen og gør, at du ikke behøver at bruge hænderne eller en særskilt børste. En fordel ved isskrabere i metal er, at de nemt kan fjerne et tykt lag is, og bladet kan ofte udskiftes. Isskrabere af plastik holder ikke så længe og bliver sløve, så de ikke kan bruges og skal udskiftes. For alle typer isskrabere gælder det imidlertid, at du skal arbejde for at afise bilen. Det er både udmattende og tidskrævende og betyder typisk, at dine hænde er våde og kolde, før du er færdig.

Med en elekstrisk isskraber kan du afise din bil hurtigere og med kun en lille indsats. På få minutter er frosne bilruder befriet for is.