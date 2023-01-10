DE BEDSTE TIPS OG TRICKS TIL AT AFISE BILEN
Bilister, der ikke har en garage, kender alt for godt til frosne, uigennemsigtige bilruder om vinteren. Det er både tidskrævende og udmattende at afise bilen, ikke mindst tidligt om morgenen. Spar tid med disse tips til, hvordan du afiser bilen nemt – helt uden at få kolde og våde hænder.
Sådan afiser du bilen i en fart
Kunne det ikke være dejligt bare at hoppe ind i bilen om morgenen og køre af sted på arbejde med det samme? Det kan bare ofte ikke lade sig gøre i de kolde vintermåneder, fordi bilen skal afises, før du kører nogen steder. Og så har vi tendens til med det samme at række ud efter den klassiske isskraber. Der findes et væld af forskellige skrabere, fra de små i plastik til dem, der er lavet af metal, dem med varme eller dem, der er en kombination af isskraber og børste. Sidstnævnte fjerner hurtigt sne fra bilen og gør, at du ikke behøver at bruge hænderne eller en særskilt børste. En fordel ved isskrabere i metal er, at de nemt kan fjerne et tykt lag is, og bladet kan ofte udskiftes. Isskrabere af plastik holder ikke så længe og bliver sløve, så de ikke kan bruges og skal udskiftes. For alle typer isskrabere gælder det imidlertid, at du skal arbejde for at afise bilen. Det er både udmattende og tidskrævende og betyder typisk, at dine hænde er våde og kolde, før du er færdig.
Med en elekstrisk isskraber kan du afise din bil hurtigere og med kun en lille indsats. På få minutter er frosne bilruder befriet for is.
Sådan afises bilruder elektrisk
Den elektriske isskraber EDI 4 har en disc med seks plastikblade, der fjerner isen i en fart ved at rotere hurtigt. Du behøver ikke længere anstrenge dig med at skrabe is, da den elektriske isskraber stort set gør alt arbejdet selv. Sådan fungerer den:
- Saml EDI 4 op, og tænd den, så det grønne LED-lys lyser.
- Fjern sikkerhedshætten.
- Placér isskraberen på bilvinduet. Discen på maskinen begynder at rotere, når du trykker let.
- Guide maskinen jævnt hen over overfladen for at afise bilens ruder. Arbejd fra top til bund, og husk, at du kun behøver at trykke let, for at få maskinen til at fungere. Hvis laget af is er tykt, kan du lade EDI 4 arbejde lidt længere samme sted, til islaget er væk.
- Fjern EDI 4 fra ruden, når du er færdig med at afise din bil, sluk den og sæt sikkerhedshætten på.
- Fej løs sne og is væk fra discen med en blød børste ved behov.
EDI 4 er klar til brug ved selv meget lave temperaturer på op til -20 °C. Det tager typisk 3 minutter at afise forruden, bagruden og sideruderne. Det er derfor nok at oplade batteriet i 15 minutter til hele arbejdsugen. Når batteriet er dødt, kan det nemt genoplades derhjemme eller med den valgfri biloplader, mens du kører.
Brugstips til den elektriske isskraber
- EDI 4 slukker automatisk efter 30 sekunder og kan genaktiveres ved at trykke én gang på tænd-/sluk-knappen.
- Den roterende disc er fremstillet af plastic, der minder om almindelige isskrabere. Du bør alligevel være forsigtig og kun bruge den elektriske isskraber på rene bilruder. En beskidt disc kan give ridser, når den roterer.
- Hold dig fra gummilisterne langs rudernes kanter.
- Med det valgfri disc-rengøringssæt til biler kan den elektriske isskraber bruges hele året.
Den bedste måde at afise bilruder med husholdningsmidler
Ud over isskrabere kan du også bruge afisningssprays til biler. De sprøjtes blot på de frosne overflader og opløser isen på forruden og øvrige dele af bilen takket være den alkohol, der er i sprayen. Herefter skal du bare tørre vinduerne af. Vi anbefaler at sprøjte et tyndt lang på ruderne igen, så overfladerne forbliver fri for is. Afisningsspray kan også hjælpe med frosne dørlåse.
Salt er endnu et husholdningsmiddel, der kan bruges til at afise en bil. Lige som det er tilfældet på vejene, så hjælper det at forhindre isen i at dannes på bilruderne i første omgang. For at gøre det, kan du tilføje 6 spiseskefulde salt til 1 liter vand og sprøjte blandingen på bilruderne, dørlåsene og dørlisterne, gerne om aftenen. Det sparer dig for at skulle afise bilen næste morgen. Tip: Vent til saltkornene er helt opløst, da de ellers kan ridse glas og lak.
Selv om det kan virke indlysende at bruge varmt vand, bør du aldrig bruge det til at afise din bil. Den pludselige temperaturændring kan få glasset til at revne.
Tip
Du kan også lave et billigt og effektivt afisningsmiddel selv. Bland 3 dele eddike med 1 del vand, og hæld det i en sprayflaske. Sprøjt derefter blandingen på de frosne ruder. Det virker dog kun på tynde lag is, og eddiken kan angribe gummilister, plastik og lak.
De bedste tips mod frosne ruder:
- Hvis du bruger et overtræk på bilens forrude til at beskytte mod is, sparer du tid på kun at skulle afise bagruden og sideruderne.
- Fold vinduesviskerne op natten over, så bladene ikke fryser fast på forruden.
- Hvis du ejer en parkeringsvarmeovn, kan du indstille den, hvis nattetemperaturen falder til under 0°C.
- Det hjælper ikke at lade motoren køre, mens du afiser bilen. Det tager lang tid for bilen at varme op, når temperaturen udenfor er under frysepunktet. Derudover skader det miljøet, motoren og din pengepung unødigt at lade motoren stå. I nogle lande er det ovenikøbet ulovligt, og du kan få en bøde. Vent derfor til ruderne er afiset, før du tænder motoren. Når du kører, kan du sætte varme på og pege den mod forruden for at forhindre, at den fryser til igen.
- For meget fugt inde i bilen betyder ikke bare, at ruderne dugger til, men kan også resultere i, at forruden fryser til fra indersiden. Der findes affugtere til formålet, men du kan også bruge en gammel sok fyldt med ris, salt, kaffepulver eller kattegrus, som kan ligge i bilens fodrum og hjælpe med at absorbere noget af fugten.