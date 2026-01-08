Elektrisk isskraber EDI 4
Fjerner selv det mest genstridige is fra forruden på din bil på en enkelt og nem måde: EDI 4 isskraber med roterende disk og 6 holdbare plastikblade.
Med EDI 4 elektrisk isskraber er det endelig slut med det udmattende arbejde ved at fjerne is fra forruden manuelt. Med dets roterende disk og 6 holdbare plastikblade, kan isskraberen ubesværet fjerne det mest besværlige is fra foruden af en omgang. Hvis EDI 4 er i standby tilstand, aktiveres den nemt ved at lægge tryk på toppen. Disken begynder at rotere og isen fjernes på magisk vis. Skulle bladene blive slidte, kan de udskiftes uden brug af værktøj (diske til udskiftning kan købes ved siden af). Det moderne og kompakte design af isskraberen, sammen med det beskyttende cover, gør den nem at opbevare og bruge. En batteriopladning er mere en nok til flere omgange. Den integrerede LED indikator blinker, når isskraberen skal oplades.
Funktioner og fordele
Roterende disk med holdbare plastikbladeDen slagfaste disk fjerner selv stædig is ubesværet.
Vedhæftningsændring er muligDisken kan udskiftes hurtigt og nemt uden værktøj.
Kraftfulde lithium-ioncellerEn batteriladning er tilstrækkelig til flere brug.
Let at håndtere
- Let tryk ovenfra gør at disken begynder at rotere.
LED-display på maskinen.
- Den integrerede LED blinker, når enheden skal oplades.
Inkluderer beskyttelsesdæksel
- Til pålidelig håndtering og opbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batteriets driftstid (min)
|15
|Batteriets opladningstid (h)
|3
|Disk diameter (mm)
|100
|Disk hastighed (rpm)
|500
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Litium-ion batteri
- Ledning til batterioplader
- Beskyttelseskappe
- Skrabe-disc
Videoer
Anvendelsesområder
- Forrude