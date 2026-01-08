Med EDI 4 elektrisk isskraber er det endelig slut med det udmattende arbejde ved at fjerne is fra forruden manuelt. Med dets roterende disk og 6 holdbare plastikblade, kan isskraberen ubesværet fjerne det mest besværlige is fra foruden af en omgang. Hvis EDI 4 er i standby tilstand, aktiveres den nemt ved at lægge tryk på toppen. Disken begynder at rotere og isen fjernes på magisk vis. Skulle bladene blive slidte, kan de udskiftes uden brug af værktøj (diske til udskiftning kan købes ved siden af). Det moderne og kompakte design af isskraberen, sammen med det beskyttende cover, gør den nem at opbevare og bruge. En batteriopladning er mere en nok til flere omgange. Den integrerede LED indikator blinker, når isskraberen skal oplades.