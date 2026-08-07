EDI 4 12 V batterioplader til bil
Altid klar til brug, også når du rejser – med 12 v bilbatteriopladeren kan den elektriske isskraber og Mobile Outdoor Cleaner oplades under bilturen via 12 V stikket.
Bilbatteriopladeren fra Kärcher oplader den elektriske isskraber og Mobile Outdoor Cleaner ved hjælp af 12 V cigarettænderen i bilen. På denne måde kan begge enheder ganske nemt oplades, selv når du rejser og er altid klar til brug. Bilbatteriopladeren garanterer derfor større bekvemmelighed og fleksibilitet.
Funktioner og fordele
Med forbindelse til standard cigarettændere til biler.
- Til bekvemt forbindelse i bilen.
Garanterer at være klar til brug selv når du rejser.
- Altid nok batterilevetid, takket være muligheden for at oplade via bilens batteri.
- Større fleksibilitet uafhængigt af stikkontakten.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 24 x 24