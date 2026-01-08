Elektrisk isskraber EDI 4 + forruderengøringssæt
Helårsløsning til bilruder: EDI 4 Limited Edition fjerner selv genstridigt snavs og is fra bilens forrude på én gang.
Klareste udsyn - 365 dage om året: Sættet, der består af den elektriske isskraber EDI 4 og forruderengøringssættet, holder din forrude fri for is og snavs. Du kan hurtigt skifte mellem skrabeskiven og rengøringsskiven, så de passer til opgaven og vejrforholdene - helt uden brug af værktøj. Skrabeskiven med robuste plastblade fjerner selv genstridig is effektivt og ubesværet i en enkelt bevægelse. Hvis EDI 4 er i standbytilstand, får et let tryk ovenfra skrabeskiven til at begynde at rotere, og isen fjernes som ved et trylleslag. Forruderengøringssættet, der består af udskiftningsskive, mikrofiberklud, rengøringspude og RM 650 forruderens, har alt, hvad du skal bruge til en grundig forruderengøring. Selv indgroet snavs som insektrester eller fugleklatter fjernes i løbet af ingen tid. Rengøringspuden og mikrofiberkluden er vaskbare, så de kan bruges igen og igen. En batteriopladning giver skraberen strøm til flere anvendelser. Den integrerede LED blinker, når enheden skal oplades.
Funktioner og fordele
Brug året rundtBrug din isskraber hele året rundt med forruderengøringssættet.
Roterende disk med holdbare plastikbladeDen slagfaste disk fjerner selv stædig is ubesværet.
Til hurtig, mellemgrundig rengøringRengøringssættet løsner snavs fra forruden uden brug af vand.
Vedhæftningsændring er mulig
- Der kræves intet værktøj for at skifte redskaber til isskrabning/rensning af forruden.
Kraftfulde lithium-ionceller
- En batteriladning er tilstrækkelig til flere brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batteriets driftstid (min)
|15
|Batteriets opladningstid (h)
|3
|Disk diameter (mm)
|100
|Disk hastighed (rpm)
|500
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Litium-ion batteri
- Ledning til batterioplader
- Beskyttelseskappe
- Skrabe-disc
- Rengøringssæt til forruden
Anvendelsesområder
- Forrude