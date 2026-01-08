Klareste udsyn - 365 dage om året: Sættet, der består af den elektriske isskraber EDI 4 og forruderengøringssættet, holder din forrude fri for is og snavs. Du kan hurtigt skifte mellem skrabeskiven og rengøringsskiven, så de passer til opgaven og vejrforholdene - helt uden brug af værktøj. Skrabeskiven med robuste plastblade fjerner selv genstridig is effektivt og ubesværet i en enkelt bevægelse. Hvis EDI 4 er i standbytilstand, får et let tryk ovenfra skrabeskiven til at begynde at rotere, og isen fjernes som ved et trylleslag. Forruderengøringssættet, der består af udskiftningsskive, mikrofiberklud, rengøringspude og RM 650 forruderens, har alt, hvad du skal bruge til en grundig forruderengøring. Selv indgroet snavs som insektrester eller fugleklatter fjernes i løbet af ingen tid. Rengøringspuden og mikrofiberkluden er vaskbare, så de kan bruges igen og igen. En batteriopladning giver skraberen strøm til flere anvendelser. Den integrerede LED blinker, når enheden skal oplades.