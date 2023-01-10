Vask af bil hjemme: Tips og tricks
Bliver det sværere og sværere at se gennem bilens forrude? Eller er din bil dækket af pollen, blade, vejsalt eller fugleklatter? Så er det sandsynligvis tid til at vaske din bil. Hvis du ikke ønsker at tage den med til bilvasken, kan du hurtigt og nemt vaske din bil derhjemme med det rette udstyr og disse tips.
Vask af bil: Derfor bør du gøre det jævnligt
Uanset om din bil er et samlerobjekt eller en praktisk foranstaltning, bør du vaske den jævnligt. Der kan sætte sig snavs på bilen hele året rundt – salt om vinteren, pollen i foråret, insekter om sommeren eller blade i efteråret. Hvis affald og snavs ikke fjernes, kan det på sigt skade lakken. Jævnlig rengøring giver derfor ikke blot din bil ny glans, men hjælper også med at bevare dens værdi. Med følgende tips bliver din bil ren igen på ingen tid.
Bemærk: Følg retningslinjerne
Det afhænger af dine lokale bestemmelser, om du må vaske bil foran dit hus eller ej. I nogle områder er det forbudt at vaske bil på offentlig vej. Det gælder, uanset hvilke rengøringsmidler du bruger. På privat grund er det typisk lovligt at vaske din bil og motorcykel. Det forudsætter dog, at vandet, du bruger til at vaske med, hældes i kloakken bagefter. Før du vasker bil derhjemme, bør du derfor altid først finde ud af, om det er tilladt eller ej. Et lovligt og sikkert alternativ er at vaske bilen i en bilvask eller en selvbetjent bilvask.
Vask af bil: trin for trin-guide
Trin 1: Fjern løst snavs og affald
Fjern løst snavs, som rester af blade eller blomster manuelt eller med en blød børste, før du begynder at vaske bilen.
Trin 2: Før-rengøring
Nu er det tid til før-rengøring: Løsn groft snavs med højtryksrenser, og brug den flade stråledyse, så du ikke ridser med vaskebørsten. Du kan også før-rengøre din bil manuelt med en spraypistol på en haveslange eller med en spand vand og en blød svamp. Forbehandl og rengør fælgene, hvis det er nødvendigt. Du bør også tage hjulene med i betragtning, da det er særlig vanskeligt at fjerne snavs herfra. For at vaske steder, der er svære at komme til, kan du med fordel bruge et kort strålerør med et 360-graders led monteret på trykvaskeren. Det kan justeres i alle vinkler. Og på grund af den bekvemme håndposition kan vandstrålen dirigeres fremad, til siden, opad og nedad.
Trin 3: Påfør rengøringsmiddel
Brug nu funktionen til rengøringsmiddel på trykvaskeren, vask hele bilen med bilshampoo eller med universalrens. Sørg for, at du vasker nedefra og op og lader rengøringsmidlet trænge kortvarigt ind i snavset, så det løsnes. Derefter skal det bare renses af med den kraftfulde vandstråle. Hvis du har brug for at lade rengøringsmidlet virke lidt længere, bør du bruge skumrens i stedet. Det former et tæt, holdbart skum og er særlig nemt at påføre med en skumdyse. Alternativt kan du påføre rengøringsmidlet med en blød svamp. Advarsel: Lav ikke bjerge af skum, da det kan glide af på grund af vægten og ikke får tid nok til at virke.
Trin 4: Skyl bilen med vand
Skyl derefter bilen med trykrenseren og rent vand. Brug altid den flade stråledyse, og hold en afstand på 15 cm fra bilens overflade og 30 cm fra dækkene. Du kan også bruge en blød vaskebørste, en power-børste eller en roterende vaskebørste monteret på trykrenseren. Det fjerner nemt skidtet. Tip: Vask altid bilen nedefra og op. Det gør det nemmere at se, hvilke områder du mangler.
Hvis du ikke har en trykrenser, kan du også vaske bilen med haveslangen og en spraydyse.
Tip til vask af bil
Når du påfører rengøringsmidlet med en trykrenser, er det bedre at bruge en lidt højere koncentration af rengøringsmiddel med måde end en stor mængde, der er meget fortyndet, da det kan reducere effekten.
Trin 5: Lad bilen tørre, og frisk lakken op
Når bilen er skyllet grundigt, skal den tørre. Lad den tørre selv, eller tør den med en læderklud. Frisk mindre buler og ridser op, som du kan få øje på. Når bilen er grundigt rengjort udvendigt, kan du begynde at rengøre bilens interiør.
Fjern genstridigt snavs fra bilen
Insektrester
Insektrester kan fjerne med en særlig insektfjerner. Resterne kan så nænsomt fjernes fra lakerede overflader, kølergitre, udvendige spejle, vinduer og plastik. Spray bare rengøringsmidlet på det påvirkede område, når du har før-rengjort din bil, lad det virke, og skyl det af med rent vand. Du kan også gennemvæde snavset med våd køkkenrulle og fjerne det efter ca. 15 min.
Harpiks
Hvis du opdager harpiks på bilens lak, skal du reagere hurtigt. Jo friskere det er, jo nemmere er det at fjerne med varmt vand og en svamp, en trykrenser eller ved at køre en tur gennem bilvasken. Hvis harpiksen allerede er tørret, kan to husholdningsmidler hjælpe dig: påfør enten nogle få dråber af isfjerner til dørlåse på det angrebne område, eller påfør fedt. Brug smør, margarine eller madlavningsolie. Efter nogle minutter kan harpiksen tørres af med en blød klud.
Fugleklatter
Fugleklatter, der ikke er blevet fjernet fra bilen, kan beskadige lakken, særligt om sommeren. Fjern dem med det samme. Vigtigt: Indtørrede fugleklatter bør aldrig løsnes ved at gnubbe på dem, da det kan ridse bilen. Gennemvæd i stedet det angrebne område med lunkent vand og køkkenrulle, før du vasker bilen med højtryksrenser eller i bilvasken. Fugleklatterne kan derefter nemt tørres af med en blød svamp eller en fugtig klud.
Saltrester
Vejsalt og grus bør vaskes af bilen jævnligt om vinteren, da det kan øge rustangreb på allerede ødelagte områder, f.eks. på lak, der allerede har ridser eller en flig. Vejsalt bør også jævnligt fjernes fra undervognen. For bedre at beskytte bilen mod fugt og salt anbefales det at vaske bilen grundigt inden vinteren og derefter behandle lakken med et vokspudsemiddel for at passe på den.
Rene bilvinduer og spejle
Alle, der kører hyppigt, kender problemet: snavs, pollen og insekter samler sig hurtigt på forruden i de varme måneder. Ud over at se lurvet ud, kan det også hæmme sigtbarheden. Uanset hvornår næste benzinstop eller bilvask er planlagt, skal forruden, sideruderne og spejle rengøres oftere. Den bedste måde at gøre det på er med en særlig bilglasrens, der garanterer stribe- og stirrefri rengøring og fjerner insekter og trafikfilm såvel som fingeraftryk. Ofte indeholder rengøringsmidlerne tilsætningsstoffer, der er antistatiske, for at sikre, at glasoverfladerne ikke længere bliver så beskidte og er nemmere at rengøre fremover. For at rengøre vinduerne skal du bare påføre rensemidlet, lade det virke kortvarigt og tørre det af med en blød mikrofiberklud. Det er endnu nemmere med forrude-vaskesættet til den elektriske isskraber, der kan bruges året rundt. Den kraftfulde rotation af den elektriske isskraber hjælper med at fjerne genstridigt snavs.