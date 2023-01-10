Trin 4: Skyl bilen med vand

Skyl derefter bilen med trykrenseren og rent vand. Brug altid den flade stråledyse, og hold en afstand på 15 cm fra bilens overflade og 30 cm fra dækkene. Du kan også bruge en blød vaskebørste, en power-børste eller en roterende vaskebørste monteret på trykrenseren. Det fjerner nemt skidtet. Tip: Vask altid bilen nedefra og op. Det gør det nemmere at se, hvilke områder du mangler.

Hvis du ikke har en trykrenser, kan du også vaske bilen med haveslangen og en spraydyse.