Bliver det sværere og sværere at se gennem bilens forrude? Eller er din bil dækket af pollen, blade, vejsalt eller fugleklatter? Så er det sandsynligvis tid til at vaske din bil. Hvis du ikke ønsker at tage den med til bilvasken, kan du hurtigt og nemt vaske din bil derhjemme med det rette udstyr og disse tips.

Person er i gang med vask af bil i garage med Kärcher højtryksrenser

Vask af bil: Derfor bør du gøre det jævnligt

Uanset om din bil er et samlerobjekt eller en praktisk foranstaltning, bør du vaske den jævnligt. Der kan sætte sig snavs på bilen hele året rundt – salt om vinteren, pollen i foråret, insekter om sommeren eller blade i efteråret. Hvis affald og snavs ikke fjernes, kan det på sigt skade lakken. Jævnlig rengøring giver derfor ikke blot din bil ny glans, men hjælper også med at bevare dens værdi. Med følgende tips bliver din bil ren igen på ingen tid.

Bemærk: Følg retningslinjerne

Det afhænger af dine lokale bestemmelser, om du må vaske bil foran dit hus eller ej. I nogle områder er det forbudt at vaske bil på offentlig vej. Det gælder, uanset hvilke rengøringsmidler du bruger. På privat grund er det typisk lovligt at vaske din bil og motorcykel. Det forudsætter dog, at vandet, du bruger til at vaske med, hældes i kloakken bagefter. Før du vasker bil derhjemme, bør du derfor altid først finde ud af, om det er tilladt eller ej. Et lovligt og sikkert alternativ er at vaske bilen i en bilvask eller en selvbetjent bilvask.

Vask af bil derhjemme med Kärcher

Vask af bil: trin for trin-guide

Kärcher tips til vask af bil: Fjern lyst snavs på din bil

Trin 1: Fjern løst snavs og affald

Fjern løst snavs, som rester af blade eller blomster manuelt eller med en blød børste, før du begynder at vaske bilen.

Kärcher tips til vask af bil: For rensning når du vasker din bil

Trin 2: Før-rengøring

Nu er det tid til før-rengøring: Løsn groft snavs med højtryksrenser, og brug den flade stråledyse, så du ikke ridser med vaskebørsten. Du kan også før-rengøre din bil manuelt med en spraypistol på en haveslange eller med en spand vand og en blød svamp. Forbehandl og rengør fælgene, hvis det er nødvendigt. Du bør også tage hjulene med i betragtning, da det er særlig vanskeligt at fjerne snavs herfra. For at vaske steder, der er svære at komme til, kan du med fordel bruge et kort strålerør med et 360-graders led monteret på trykvaskeren. Det kan justeres i alle vinkler. Og på grund af den bekvemme håndposition kan vandstrålen dirigeres fremad, til siden, opad og nedad.

Kärcher tip til vask af bil: Påfør rengøringsmiddel til bilen

Trin 3: Påfør rengøringsmiddel

Brug nu funktionen til rengøringsmiddel på trykvaskeren, vask hele bilen med bilshampoo eller med universalrens. Sørg for, at du vasker nedefra og op og lader rengøringsmidlet trænge kortvarigt ind i snavset, så det løsnes. Derefter skal det bare renses af med den kraftfulde vandstråle. Hvis du har brug for at lade rengøringsmidlet virke lidt længere, bør du bruge skumrens i stedet. Det former et tæt, holdbart skum og er særlig nemt at påføre med en skumdyse. Alternativt kan du påføre rengøringsmidlet med en blød svamp. Advarsel: Lav ikke bjerge af skum, da det kan glide af på grund af vægten og ikke får tid nok til at virke.

Kärcher tips til vask af bil: Skyld bilen

Trin 4: Skyl bilen med vand

Skyl derefter bilen med trykrenseren og rent vand. Brug altid den flade stråledyse, og hold en afstand på 15 cm fra bilens overflade og 30 cm fra dækkene. Du kan også bruge en blød vaskebørste, en power-børste eller en roterende vaskebørste monteret på trykrenseren. Det fjerner nemt skidtet. Tip: Vask altid bilen nedefra og op. Det gør det nemmere at se, hvilke områder du mangler.

Hvis du ikke har en trykrenser, kan du også vaske bilen med haveslangen og en spraydyse.

Tip til vask af bil

Når du påfører rengøringsmidlet med en trykrenser, er det bedre at bruge en lidt højere koncentration af rengøringsmiddel med måde end en stor mængde, der er meget fortyndet, da det kan reducere effekten.

Trin 5: Lad bilen tørre, og frisk lakken op

Når bilen er skyllet grundigt, skal den tørre. Lad den tørre selv, eller tør den med en læderklud. Frisk mindre buler og ridser op, som du kan få øje på. Når bilen er grundigt rengjort udvendigt, kan du begynde at rengøre bilens interiør.

Kärcher tips til vask af bil: Tør bil med læderklud

Fjern genstridigt snavs fra bilen

Tips til at fjerne Insektrester på forruden ved vask af bil

Insektrester

Insektrester kan fjerne med en særlig insektfjerner. Resterne kan så nænsomt fjernes fra lakerede overflader, kølergitre, udvendige spejle, vinduer og plastik. Spray bare rengøringsmidlet på det påvirkede område, når du har før-rengjort din bil, lad det virke, og skyl det af med rent vand. Du kan også gennemvæde snavset med våd køkkenrulle og fjerne det efter ca. 15 min.

Harpiks på billak

Harpiks

Hvis du opdager harpiks på bilens lak, skal du reagere hurtigt. Jo friskere det er, jo nemmere er det at fjerne med varmt vand og en svamp, en trykrenser eller ved at køre en tur gennem bilvasken. Hvis harpiksen allerede er tørret, kan to husholdningsmidler hjælpe dig: påfør enten nogle få dråber af isfjerner til dørlåse på det angrebne område, eller påfør fedt. Brug smør, margarine eller madlavningsolie. Efter nogle minutter kan harpiksen tørres af med en blød klud.

Fugleklatter på bilen

Fugleklatter

Fugleklatter, der ikke er blevet fjernet fra bilen, kan beskadige lakken, særligt om sommeren. Fjern dem med det samme. Vigtigt: Indtørrede fugleklatter bør aldrig løsnes ved at gnubbe på dem, da det kan ridse bilen. Gennemvæd i stedet det angrebne område med lunkent vand og køkkenrulle, før du vasker bilen med højtryksrenser eller i bilvasken. Fugleklatterne kan derefter nemt tørres af med en blød svamp eller en fugtig klud.

Saltrester på bilen

Saltrester

Vejsalt og grus bør vaskes af bilen jævnligt om vinteren, da det kan øge rustangreb på allerede ødelagte områder, f.eks. på lak, der allerede har ridser eller en flig. Vejsalt bør også jævnligt fjernes fra undervognen. For bedre at beskytte bilen mod fugt og salt anbefales det at vaske bilen grundigt inden vinteren og derefter behandle lakken med et vokspudsemiddel for at passe på den.

Vask af bilrude med Kärcher bilglasrens

Rene bilvinduer og spejle

Alle, der kører hyppigt, kender problemet: snavs, pollen og insekter samler sig hurtigt på forruden i de varme måneder. Ud over at se lurvet ud, kan det også hæmme sigtbarheden. Uanset hvornår næste benzinstop eller bilvask er planlagt, skal forruden, sideruderne og spejle rengøres oftere. Den bedste måde at gøre det på er med en særlig bilglasrens, der garanterer stribe- og stirrefri rengøring og fjerner insekter og trafikfilm såvel som fingeraftryk. Ofte indeholder rengøringsmidlerne tilsætningsstoffer, der er antistatiske, for at sikre, at glasoverfladerne ikke længere bliver så beskidte og er nemmere at rengøre fremover. For at rengøre vinduerne skal du bare påføre rensemidlet, lade det virke kortvarigt og tørre det af med en blød mikrofiberklud. Det er endnu nemmere med forrude-vaskesættet til den elektriske isskraber, der kan bruges året rundt. Den kraftfulde rotation af den elektriske isskraber hjælper med at fjerne genstridigt snavs.

FAQ til vask af bil

Biler bør vaskes jævnligt. Det skyldes, at vedligeholdelse er vigtigt for at holde bilens værdi. Særligt salt og grus om vinteren og pollen eller fugleklatter om sommeren kan angribe lakken og bør fjernes i en fart. Som en tommelfingerregel bør du vaske bilen en gang om måneden, afhængigt af hvor beskidt den er.

Biles skal vaskes på alle tidspunkter af året. I foråret er det vigtigt at fjerne sporene fra vinteren. Vi anbefaler også at fjerne pollen fra lakken. Om sommeren bør rester af insekter eller fugleklatter fjernes hurtigst muligt. Det skyldes, at den intense varme fra solen kan brænde snavs ind i lakken og gøre det svært at fjerne. I efteråret bør blade fjernes fra bilen, og om vinteren er det vigtigt at vaske bilen jævnligt, så vejsalt og grus ikke kan skade lakken.

Generelt skal du ikke vaske bil i middagsheden, da rengøringsmidler tørrer hurtigere ud i solen, og det kan skade lakken. Om vinteren bør du undgå at vaske bilen, når temperaturen er under frysepunktet, da særligt gummiforseglinger og plastikdele kan blive beskadiget af de pludselige temperaturskift.

Det afhænger af dine lokale bestemmelser, om du må vaske bil selv foran dit hus eller ej. I nogle områder er det forbudt at foretage en vask af bil på offentlig vej. Det gælder, uanset hvilke rengøringsmidler du bruger. På privat grund er det typisk lovligt at vaske din bil og motorcykel.

Ved vask af bil skal du først løsne groft snavs med højtryksrenser. Brug derefter den flade stråledyse på højtryksrenseren, så du ikke ridser med vaskebørsten. Du kan også før-rengøre din bil manuelt med en spraypistol på en haveslange eller med en spand vand og en blød svamp.

  • Vask altid din bil med den flade stråledyse og ikke med rotordysen.
  • Hold som minimum en afstand på 15 cm. Når det gælder dækkene, skal afstanden være min. 30 cm.
  • Vask altid nedefra og op, så du ikke glemmer nogen steder.

Med den rette fremgangsmetode og med en distance på min. 30 cm fra overfladen, bliver dækkene ikke beskadigede.

Egnede produkter til vask af bil

Kärcher: Højtryksrenser

Højtryksrenser

Kärcher: WB 60 Blød vaskebørste

Blød vaskebørste

Kärcher: WB 150 Power børste

Power børste

Kärcher: Fælge børste

Fælgebørste

Kärcher: WB 120 Rosterende vaskebørste

Rosterende vaskebørste

Kärcher: Skumdyse

Skumdyse

Kärcher: Car shampoo 3-in-1

Bilshampoo

Kärcher: Bilglasrens

Bilglasrens

Kärcher: Insektfjerner

Insektfjerner

Kärcher: Ultra foam

Ultra foam

Kärcher: Vokspudsemiddel

Vokspudsemiddel

Kärcher: Forrude vaskesæt

Forrude vaskesæt

Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

Vario 360°

