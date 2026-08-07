Car shampoo 3-i-1, 1l

Bilshampoo i Plug’n’Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Kraftfuldt og særligt skånsomt multifumktionel rengøringsmiddel
  • Rengører sarte områder på biler og mortorcykler
  • Hurtig og effektiv rengøring sammen med en Kärcher højtryksrenser
  • Tørre hurtigt og giver et stribefrit resultat uden efterpolering
  • Ultra Gloss – giver et skinnende resultat på hele køretøjet
  • Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler på ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
  • Rengøringsmidlet er klar til brug
  • Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
  • Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Fremstillet i Tyskland
Car shampoo 3-i-1, 1l
Car shampoo 3-i-1, 1l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
Tilbehør