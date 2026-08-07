Car shampoo 3-i-1, 1l
Bilshampoo i Plug’n’Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|6
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Kraftfuldt og særligt skånsomt multifumktionel rengøringsmiddel
- Rengører sarte områder på biler og mortorcykler
- Hurtig og effektiv rengøring sammen med en Kärcher højtryksrenser
- Tørre hurtigt og giver et stribefrit resultat uden efterpolering
- Ultra Gloss – giver et skinnende resultat på hele køretøjet
- Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler på ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
- Rengøringsmidlet er klar til brug
- Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
- Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
- Fremstillet i Tyskland
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Batteri
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 350
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home Wood
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Black *NOR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 5 Premium Po Co ATF
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
Anvendelsesområder
- Køretøjer