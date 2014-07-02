Vario Power dyse kort - 360° (til K 5 – K 7)

VP 180 S: Vario Power kort spraylanse med trinløs trykregulering og et fleksibelt, justerbart 360° led, er ideel til rengøring af områder, der er svære at nå.

Funktioner og fordele
Løbende justering
  • Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Tidsbesparende
  • Skift af højtrykslanse unødvendigt
Fleksibelt led
  • Justerbart 360° led
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 166 x 42 x 62
Anvendelsesområder
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Rengøring af hjulkasser.
  • Blomsterkasser.
  • Skraldespande