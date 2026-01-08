Den roterende vaskebørste, herunder udskiftelige ekstraudstyr Universal er udstyret med en frigivelse løftestang for hurtig og nem fastgørelse skiftende uden kontakt med snavs, og har også en gennemsigtig dækning for en særlig imponerende rengøring oplevelse. Vaskebørsten anbefales til grundig rengøring af forskellige overflader som maling, glas eller plast. Vaskemiddel kan påføres via højtryksrenseren, hvis det er nødvendigt. Takket være den nye gearkasse har WB 120 mere kraft end tidligere modeller – til effektiv og grundig rengøring. Den roterende vaskebørste er velegnet til brug med alle Kärcher trykskører i K 2 til K 7-serien. De udskiftelige ekstratilbehør Car & Bike og Home & Garden, der begge fås separat, er designet specielt til både sarte og modstandsdygtige overflader og er kompatible med både WB 120 børsten og den tidligere model, WB 100.