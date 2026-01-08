WB 120 vaskebørste
Roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plast. Hurtig og nem fastgørelsesskift takket være det integrerede udløsergreb.
Den roterende vaskebørste, herunder udskiftelige ekstraudstyr Universal er udstyret med en frigivelse løftestang for hurtig og nem fastgørelse skiftende uden kontakt med snavs, og har også en gennemsigtig dækning for en særlig imponerende rengøring oplevelse. Vaskebørsten anbefales til grundig rengøring af forskellige overflader som maling, glas eller plast. Vaskemiddel kan påføres via højtryksrenseren, hvis det er nødvendigt. Takket være den nye gearkasse har WB 120 mere kraft end tidligere modeller – til effektiv og grundig rengøring. Den roterende vaskebørste er velegnet til brug med alle Kärcher trykskører i K 2 til K 7-serien. De udskiftelige ekstratilbehør Car & Bike og Home & Garden, der begge fås separat, er designet specielt til både sarte og modstandsdygtige overflader og er kompatible med både WB 120 børsten og den tidligere model, WB 100.
Funktioner og fordele
Roterende børstehoved
- Skånsom og effektiv rengøring
Ændring af vedhæftet fil via udløsergreb
- Hurtigere og nemmere skift af ekstraudstyr ændres uden kontakt med snavs.
Anvendelse af vaskemiddel via trykvasker
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Gennemsigtigt kabinet
- Rengøringsoplevelse takket være synlig teknologi.
Kompatibel med adapter til haveslange
- Hurtigere tilslutning af alle Kärcher børster til haveslangen uden brug af trykrenser.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|309 x 153 x 135
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Udestuer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Garageporte
- Persienner/rulleskodder.
- Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
- Vindueskarme
- Balkon beklædninger
- Have/terrasse/balkon møbler.