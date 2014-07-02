Ultra Foam Cleaner, 1l

Ultra Foam Cleaner, skumrens i 1 l flaske - skumintensiv og rengøringsaktiv. Til brug sammen med Kärcher skumdyser. Særdeles effektiv mod typisk snavs på køretøjer.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Biler
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Autocampere
Tilbehør