K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

Optimer enhver rengøringsopgave med en K 5 Premium Smart Control højtryksrenser, der effektivt fjerner skidt og snavs fra diverse udendørsarealer- og overflader.

Med højtryksrenseren følger:

  • Bluetooth
  • Brugerguide via Home & Garden-appen
  • Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
  • G 180 Q Smart Control-spraypistol
  • 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
  • Slangeopruller

Takket være den integrerede Bluetooth kan K 5 Premium Smart Control højtryksrenseren forbindes med Kärcher Home & Garden appen. Dette betyder, at brugeren støttes på den bedste måde via sin smartphone i mange rengøringssituationer - og kan opnå endnu flere effektive resultater. Appen har mange nyttige funktioner, såsom brugerguiden med nyttige tips og tricks, samlevejledninger, instruktioner i bl.a. vedligeholdelse og pleje samt Kärcher Serviceportal. Højtryksrenseren har også en boost tilstand til ekstra styrke, G 180 Q Smart Control pistolgrebet med LCD-display og 3-i-1 Multi Jet spraylanse. Trykket indstilles enten direkte på pistolgrebet eller overføres til pistolgrebet fra appen vha. brugerguiden. LCD-displayet viser indstillingen af trykniveauet, enten om boost tilstanden kan aktiveres, eller om enheden fortsat er i dvaletilstand. Andre udstyrsdetaljer omfatter den praktiske slangeopruller, Plug'n'Clean rengøringsmiddelsystem, teleskophåndtaget i højkvalitetsaluminium og opbevaringsplads til let tilgængeligt tilbehør.

Funktioner og fordele
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.
  • Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
  • Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater.
  • Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Boost-tilstand giver ekstra kraft til at håndtere snavs.
  • Med ekstra kraft øger boost-tilstanden rengøringseffektiviteten og sparer tid.
  • Sikrer kraftig pletrensning i tilfælde af genstridigt snavs.
Smart Control sprøjtepistol og 3-i-1 Multi Jet spraylanse.
  • Sprøjtepistol med LCD-skærm og knapper til trykregulering eller rengøringsmiddeldosering.
  • Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte.
  • Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Fleksibel slange.
  • Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
  • Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Pumpehastighed (l/h) max. 500
Kapacitet (m²/h) 40
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (kW) 2,1
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 13,9
Vægt inkl. emballage (kg) 17
Mål (L x B x H) (mm) 414 x 306 x 588

Scope of supply

  • Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
  • 3-i-1 Multi Jet
  • Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Integreret HD-slangetromle
  • Integreret opbevaringsnet
  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
  • Teleskophåndtag.
  • Vandkølet motor
  • Integreret vandfilter
  • Vandsugning
  • Forbindelse via Bluetooth.
  • handling ved hjælp af app
  • Smarte tjenester/funktioner i appen.
Højtryksrenser K 5 Premium Smart Control Flex
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Undedørs trapper
  • Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
