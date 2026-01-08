K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX
Optimer enhver rengøringsopgave med en K 5 Premium Smart Control højtryksrenser, der effektivt fjerner skidt og snavs fra diverse udendørsarealer- og overflader.
Med højtryksrenseren følger:
- Bluetooth
- Brugerguide via Home & Garden-appen
- Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Slangeopruller
Takket være den integrerede Bluetooth kan K 5 Premium Smart Control højtryksrenseren forbindes med Kärcher Home & Garden appen. Dette betyder, at brugeren støttes på den bedste måde via sin smartphone i mange rengøringssituationer - og kan opnå endnu flere effektive resultater. Appen har mange nyttige funktioner, såsom brugerguiden med nyttige tips og tricks, samlevejledninger, instruktioner i bl.a. vedligeholdelse og pleje samt Kärcher Serviceportal. Højtryksrenseren har også en boost tilstand til ekstra styrke, G 180 Q Smart Control pistolgrebet med LCD-display og 3-i-1 Multi Jet spraylanse. Trykket indstilles enten direkte på pistolgrebet eller overføres til pistolgrebet fra appen vha. brugerguiden. LCD-displayet viser indstillingen af trykniveauet, enten om boost tilstanden kan aktiveres, eller om enheden fortsat er i dvaletilstand. Andre udstyrsdetaljer omfatter den praktiske slangeopruller, Plug'n'Clean rengøringsmiddelsystem, teleskophåndtaget i højkvalitetsaluminium og opbevaringsplads til let tilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
- Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater.
- Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Boost-tilstand giver ekstra kraft til at håndtere snavs.
- Med ekstra kraft øger boost-tilstanden rengøringseffektiviteten og sparer tid.
- Sikrer kraftig pletrensning i tilfælde af genstridigt snavs.
Smart Control sprøjtepistol og 3-i-1 Multi Jet spraylanse.
- Sprøjtepistol med LCD-skærm og knapper til trykregulering eller rengøringsmiddeldosering.
- Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte.
- Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Fleksibel slange.
- Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
- Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17
|Mål (L x B x H) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
- 3-i-1 Multi Jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
- Forbindelse via Bluetooth.
- handling ved hjælp af app
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.