Takket være den integrerede Bluetooth kan K 5 Premium Smart Control højtryksrenseren forbindes med Kärcher Home & Garden appen. Dette betyder, at brugeren støttes på den bedste måde via sin smartphone i mange rengøringssituationer - og kan opnå endnu flere effektive resultater. Appen har mange nyttige funktioner, såsom brugerguiden med nyttige tips og tricks, samlevejledninger, instruktioner i bl.a. vedligeholdelse og pleje samt Kärcher Serviceportal. Højtryksrenseren har også en boost tilstand til ekstra styrke, G 180 Q Smart Control pistolgrebet med LCD-display og 3-i-1 Multi Jet spraylanse. Trykket indstilles enten direkte på pistolgrebet eller overføres til pistolgrebet fra appen vha. brugerguiden. LCD-displayet viser indstillingen af trykniveauet, enten om boost tilstanden kan aktiveres, eller om enheden fortsat er i dvaletilstand. Andre udstyrsdetaljer omfatter den praktiske slangeopruller, Plug'n'Clean rengøringsmiddelsystem, teleskophåndtaget i højkvalitetsaluminium og opbevaringsplads til let tilgængeligt tilbehør.