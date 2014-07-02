FJ 6 foam nozzle
FJ 6 skumdyse rengør med kraftigt skum (f.eks. Ultra Foam Cleaner). Til biler, motorcykler m.m. og til påføring af rengøringsmidler på sten- og træoverflader samt facader.
FJ 6 skumdyse med ekstra kraftigt skum rengør nemt alle overflader, som f.eks. maling, glas og sten. Ideel til køretøjer, udestuer, havemøbler, facader, trapper, campingvogne, stier, vægge, persienner, terrasser, indkørsler m.m. Kan indeholde ca. 0,6 liter. Hæld Kärcher rengøringsmiddel direkte i skumdysen, fastgøre dysen til højtrykspistolen og påfør skummet. Rengøringsmidlet kan nemt doseres ved at justere på skumdysen (gul drejeknap). Strålen kan justeres efter behov. Passer til alle Kärcher K 2 – K 7 højtryksrensere til privat brug. Ideel til brug med Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Funktioner og fordele
Tank med plads til 0,6 l
- Holder længere uden genpåfyldning
Nem udskiftning af forskellige RM
- Let at anvende
Kraftfuldt vedhængende skum
- Ubesværet rengøring af alle overflader
Rengøringsmiddel dosering
- Rengøringsmiddel forbrug afhænger af anvendelsen
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
- Indholdet er altid synligt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompabilitet
|Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Udestuer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Terrasse
- Persienner/rulleskodder.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Autocampere