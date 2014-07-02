FJ 6 skumdyse med ekstra kraftigt skum rengør nemt alle overflader, som f.eks. maling, glas og sten. Ideel til køretøjer, udestuer, havemøbler, facader, trapper, campingvogne, stier, vægge, persienner, terrasser, indkørsler m.m. Kan indeholde ca. 0,6 liter. Hæld Kärcher rengøringsmiddel direkte i skumdysen, fastgøre dysen til højtrykspistolen og påfør skummet. Rengøringsmidlet kan nemt doseres ved at justere på skumdysen (gul drejeknap). Strålen kan justeres efter behov. Passer til alle Kärcher K 2 – K 7 højtryksrensere til privat brug. Ideel til brug med Kärcher Ultra Foam Cleaner.