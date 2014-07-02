WB 60 blød vaskebørste til sarte overflader
Blød vaskebørste til rengøring af større overflader, såsom biler, campingvogne, både, solcelleanlæg, udestuer og skodder. God arealydelse med arbejdsbredde på 248 mm.
Den bløde vaskebørste WB 60 med en arbejdsbredde på 248 mm er ideel til rengøring af store områder – fra udestuer, biler, både, solcellepaneler og campingvogne til skodder. Udover overlegen rengøringsevne er de bløde børster venlige mod overflader. Samt en beskyttelsesring rundt om, der beskytter genstanden imod ridser. Omløbermøtrikken garanterer et fast tryk i højtrykspistolen, gummimåtten fjerner særligt stædigt snavs, såsom Insekter, og det ergonomiske håndtag sikrer nem og behagelig betjening. kort sagt, så er det den bedste løsning for storstilet rengøringsopgaver rundt omkring i huset og haven. Den bløde vaskebørste er egnet til alle Kärchers K 2 til K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
248 mm arbejdsbredde
- Ideel til rengøring af større områder.
Gummi pad
- Fjerner stædig snavs
Rengøringsmiddel påførelse
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Blød børste – skånsom
- Skånsom rengøring af sarte overflader
360° beskyttelsesring
- Beskytter overflader mod ridser
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 261 x 177
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Autocampere
- Udestuer
- Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.
- Persienner/rulleskodder.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Have legetøj
Tilbehør
WB 60 blød vaskebørste til sarte overflader reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.