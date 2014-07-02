Den bløde vaskebørste WB 60 med en arbejdsbredde på 248 mm er ideel til rengøring af store områder – fra udestuer, biler, både, solcellepaneler og campingvogne til skodder. Udover overlegen rengøringsevne er de bløde børster venlige mod overflader. Samt en beskyttelsesring rundt om, der beskytter genstanden imod ridser. Omløbermøtrikken garanterer et fast tryk i højtrykspistolen, gummimåtten fjerner særligt stædigt snavs, såsom Insekter, og det ergonomiske håndtag sikrer nem og behagelig betjening. kort sagt, så er det den bedste løsning for storstilet rengøringsopgaver rundt omkring i huset og haven. Den bløde vaskebørste er egnet til alle Kärchers K 2 til K 7 højtryksrensere.