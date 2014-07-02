WB 60 blød vaskebørste til sarte overflader

Blød vaskebørste til rengøring af større overflader, såsom biler, campingvogne, både, solcelleanlæg, udestuer og skodder. God arealydelse med arbejdsbredde på 248 mm.

Den bløde vaskebørste WB 60 med en arbejdsbredde på 248 mm er ideel til rengøring af store områder – fra udestuer, biler, både, solcellepaneler og campingvogne til skodder. Udover overlegen rengøringsevne er de bløde børster venlige mod overflader. Samt en beskyttelsesring rundt om, der beskytter genstanden imod ridser. Omløbermøtrikken garanterer et fast tryk i højtrykspistolen, gummimåtten fjerner særligt stædigt snavs, såsom Insekter, og det ergonomiske håndtag sikrer nem og behagelig betjening. kort sagt, så er det den bedste løsning for storstilet rengøringsopgaver rundt omkring i huset og haven. Den bløde vaskebørste er egnet til alle Kärchers K 2 til K 7 højtryksrensere.

Funktioner og fordele
248 mm arbejdsbredde
  • Ideel til rengøring af større områder.
Gummi pad
  • Fjerner stædig snavs
Rengøringsmiddel påførelse
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Blød børste – skånsom
  • Skånsom rengøring af sarte overflader
360° beskyttelsesring
  • Beskytter overflader mod ridser
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 261 x 177
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Autocampere
  • Udestuer
  • Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.
  • Persienner/rulleskodder.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Have legetøj
Tilbehør
WB 60 blød vaskebørste til sarte overflader reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.