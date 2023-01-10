Indvendig rengøring af bil
Hvis du gerne vil have, at din bil ser godt ud så længe som muligt, kræver det mere end bare en hurtig vask på ydersiden. Fra sæderne til cockpittet, fra vinduerne til fodmåtterne – grundig rengøring af bilen indvendigt er også en del af at passe godt på sin bil, og det skal gøres jævnligt. Det beskytter materialerne indvendigt og sikrer, at bilen bevarer sin værdi længe. Rengøring af bil handler nemlig ikke kun om det ydre – det indvendige tæller mindst lige så meget. Med nogle få tricks og det rette udstyr bliver indersiden af din bil skinnende ren på ingen tid.
Bliv godt udstyret med den rigtige forberedelse
Før du begynder med indvendig rengøring af bil, bør du fjerne alle løse ting, affald, måtter og tæpper, fra bilen. Det er normalt, at der samler sig løst snavs over tid, især under måtterne. Ryst måtterne udenfor, og læg dem til side. Sørg derefter for, at du har alt det, du skal bruge inden for rækkevidde, som f.eks. en støvsuger eller dustbuster, klude og rengøringsmidler. Mange producenter tilbyder omfattende kits til rengøring af biler indvendigt til din støvsuger, som inkluderer udvidelsesdyser, ekstra lange sprækkedyser, sugebørster og mikrofiberklude til rengøring af glatte overflader og vinduer.
Hvordan vasker man en bil indvendigt?
Når du har tømt bilen, kan du begynde at rengøre den indvendigt. Der er kun nogle få trin mellem dig og en skinnende ren bil:
- Støvsug din bil grundigt
- Rengør bilsæder, håndtag mv.
- Vedligehold bilens interiør
Vi har opsamlet vores bedste tips til indvendig rengøring af bil. Læs mere her:
1. Støvsug din bil grundigt
Først skal du rengøre hele bilen indvendigt med en våd- og tørstøvsuger for at fjerne groft snavs, som f.eks. krummer, jord og hår fra kæledyr. Det er bedst at starte i bagagerummet og arbejde dig fremad mod cockpittet. Sørg for at du ikke glemmer de små mellemrum, når du støvsuger, da der typisk gemmer sig masser af løst snavs. Her fungerer særlige dyser perfekt, som f.eks. den ekstralange sprækkedyse. Den kan bruges til at suge støv op med på steder, der er svære at komme til inde i bilen, f.eks. mellem sædet og døren eller på instrumentbrættet. Brede bildyser kan nemt rengøre større områder som fodrum og bagagerum. Du skal bare sætte den rette dyse på håndtaget af sugeslangen. Batteridrevne støvsugere med genopladelige batterier gør arbejdet endnu nemmere, da du ikke er besværet af en ledning. En anden fordel er, at der ikke er nogen risiko for at snuble i de ledningsfri modeller.
Polstringen skal også støvsuges grundigt. En sugebørste med hårde børster er det bedste valg til at fjerne fint støv fra sæder af stof. Til læderpolstring anbefaler vi en børste med bløde hår, så materialet ikke bliver ridset.
Tip: Fjern hundehår fra bilen
Hundehår klæber sig særlig godt fast til bilsæder af stof og det materiale, der beklæder bagagerummet. Prøv at fjerne så meget af håret som muligt med en støvsuger først. Her er det bedst at bruge polstringsværktøjet. Hvis der stadig er hundehår tilbage, kan du tage en fnugrulle eller -børste og se, om det hjælper. Et andet tip er at tage en fugtig gummihandske og nænsomt køre hånden over sæderne og bagefter støvsuge de løsnede hår op.
For at forhindre bilens interiør i at blive hjem for en større samling hundehår hjælper det at børste din firbenede ven jævnligt og også at beklæde sæderne eller bagagerummet med en måtte til at fange snavset. Disse er typisk fremstillet i et vaskbart materiale, så hår og snavs nemt kan fjernes.
2. Rengør bilsæder, håndtag mv.
Når du har støvsuget, er det tid til at gå til trin 2 i rengøringsprocessen. Fjern først støv fra håndtag, og tør dem med en fugtig klud. Derefter er det tid til at fjerne mere af det genstridige snavs, der sidder godt fast, som f.eks. fedtpletter på polstringen eller indtørret tyggegummi på måtterne.
Fedtpletter er, lige som de fleste andre pletter, nemmest at fjerne, hvis du reagerer så hurtigt som muligt og ikke gnider på pletten! Du kan lave en opløsning til pletfjerning af produkter, du allerede har derhjemme. En mulighed er at bruge galdesæbe – fugt sæben en smule, kom den på pletten, lad den trænge ind og dup den så af med en fugtig klud. Rens kluden igen og igen, så galdesæben opløses. Dup til sidst med en tør klud for at trække fugten ud af stoffet. Vigtigt: Afprøv altid produktet på et diskret sted først.
For særlig grundig rengøring af polstringen anbefaler vi at bruge en tæpperenser, der tilfører vand og rengøringsmiddel til sædet og suger det af igen i et enkelt trin. Fremgangsmetoden efterlader dig med en ren polstring og ingen vandmærker i sigte.
Tip
Hvis der sidder tyggegummi på måtterne, kan du prøve dette enkle trick: Læg et fryseelement eller en pakke isterninger på området, indtil tyggegummiet bliver hårdt og skrøbeligt. Nu kan det enten løsnes manuelt eller ødelægges i små stykker med et hårdt objekt. Bagefter skal resterne bare støvsuges væk.
3. Vedligehold bilens interiør
Det sidste trin er at vedligeholde bilens interiør. De rigtige rengøringsmidler forhindrer nyt støv og snavs i at slå sig ned og sikrer også, at bilen dufter frisk. Der findes særlige interiør-rengøringsmidler til indvendig rengøring af bilen, som neutraliserer lugte og ikke har antistatisk effekt. Sarte overflader som lædersæder eller håndtag kan holdes i god stand med et læderplejeprodukt eller Cockpit Care.
God bilpleje betyder ikke, at du kun skal rengøre den indvendigt. Det omfatter også grundig rengøring af bilens yderside inkl. fælgene. Dette bør gøres jævnligt.
De bedste tips til rengøring af forskellige overflader
Når du rengør din bil indvendigt, vil det gå op for dig, hvor mange forskellige slags snavs du skal forholde dig til – og der er lige så mange forskellige overflader. Forskellige metoder er gode til at rengøre de mange typer overflader.
Læder
- Læder er typisk nemt at gøre rent, men kræver særlig behandling for at tage sig bedst muligt ud. En bomulds- eller mikrofiberklud dyppet i lunkent vand er typisk nok til at få læderoverfladerne til at skinne igen.
- Til mere genstridige pletter bør en blanding med opløst husholdningsrensemiddel eller læderrens kunne gøre det. Påfør det i cirkulære bevægelser, og tør det derefter af med en mikrofiberklud. Derudover kan du bruge en særlig læderbørste, men sørg for, at hårene ikke er for hårde. Advarsel: Brug af syrebaserede produkter eller påføring af rengøringsmiddel med for stort et tryk på materialet kan gøre, at farven forsvinder.
- Da vigtige olier og fedt fjernes fra læderet, når det rengøres, bør disse tilføjes igen bagefter med et særligt fedtende læderprodukt fremstillet specielt til læder, der gør, at overfladen ikke bliver skrøbelig. Midlet bør testes på et ikke-synligt område først for at se, om det virker.
Stofoverflader og gulvmåtter
- For at få stofbetræk og gulvmåtter til at tage sig bedst muligt ud er en særlig tæpperens meget velegnet. Bland rensemidlet med vand i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten, og påfør med en blød klud af frotté eller mikrofiber. Tør derefter over igen med en tør klud.
- Hvis du ikke har noget tæpperens, kan du i stedet bruge varmt vand med en lille smule vaskemiddel i, eller bruge interiørrens, der er velegnet til stofoverflader,
- Grundig rengøring af polstringen med en tæpperenser er endnu nemmere. Rengøringsmiddel og vand sprayes på stoffet og suges af sammen med det løsnede snavs.
- Gulvmåtter kan også rengøres med en højtryksrenser, brug enten din egen, eller brug en i bilvasken. I nogle bilvaske er der også særlige maskiner til at rense gulvmåtter professionelt.
- Måtterne bør hænges op, når de er blevet renset, så overskydende vand kan løbe af, og de hurtigt er klar til brug igen. Sørg for, at de er helt tørre, inden du lægger dem på plads, så der ikke kommer ekstra fugt ind i bilen.
Plastik
- Plastikdele som håndtag kan hurtigt genopfriskes med det rette plejeprodukt. Et særligt cockpit care-produkt egner sig bedst.
- Spray opløsningen på en mikrofiberklud, og gnub den over overfladerne. Dette fjerner snavs og selv lette ridser, uden du behøver en professionel.
- Vær forsigtig, når du rengør omkring airbaggen, da de forkerte produkter kan påvirke de foruddefinerede bristepunkter. Nogle producenter anbefaler blot at bruge vand til at gøre rent med i området.
Glasoverflader
- Bilglasrensemidler fjerner effektivt fingeraftryk, fedt, insektpletter og vejsnavs fra indersiden af bilen og ydersiden af vinduerne helt uden at efterlade striber. Derudover sikrer den antistatiske effekt, at der ikke så nemt kommer nyt støv. Rene vinduer kan desuden reducere risikoen for ulykker, for når solen skinner på beskidte vinduer, kan chaufførens syn forringes.
- Spray først overfladerne med rengøringsmidlet, og tør dem derefter over med en fugtig mikrofiber klud. Tør dem af med en fnugfri klud.
- En vinduesvasker hjælper dig med at opnå et stribefrit resultat hurtigere, og rengøringsmidlet kan suges af glasset.