2. Rengør bilsæder, håndtag mv.

Når du har støvsuget, er det tid til at gå til trin 2 i rengøringsprocessen. Fjern først støv fra håndtag, og tør dem med en fugtig klud. Derefter er det tid til at fjerne mere af det genstridige snavs, der sidder godt fast, som f.eks. fedtpletter på polstringen eller indtørret tyggegummi på måtterne.

Fedtpletter er, lige som de fleste andre pletter, nemmest at fjerne, hvis du reagerer så hurtigt som muligt og ikke gnider på pletten! Du kan lave en opløsning til pletfjerning af produkter, du allerede har derhjemme. En mulighed er at bruge galdesæbe – fugt sæben en smule, kom den på pletten, lad den trænge ind og dup den så af med en fugtig klud. Rens kluden igen og igen, så galdesæben opløses. Dup til sidst med en tør klud for at trække fugten ud af stoffet. Vigtigt: Afprøv altid produktet på et diskret sted først.

For særlig grundig rengøring af polstringen anbefaler vi at bruge en tæpperenser, der tilfører vand og rengøringsmiddel til sædet og suger det af igen i et enkelt trin. Fremgangsmetoden efterlader dig med en ren polstring og ingen vandmærker i sigte.