Bil interiør rengøringssæt
Fra gulvet og sæderne til bagagerummet: Det specielle tilbehørssæt til Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere sikrer uafbrudt indvendig bilrengøring.
Med det omfattende tilbehørssæt bestående af 1,5 meter forlængerslange, ekstra lang spaltemundstykke, bilmundstykke, sugebørste med hårde børster, sugebørste med bløde børster og mikrofiberklud til glatte overflader og vinduesflader, er indvendig bilrengøring en leg – og bilen bliver en skinnende ren feel-good-zone. Hvad enten det er gulvet, gulvmåtter, autostole, instrumentbræt, centralkonsol, vinduer eller bagagerum: Dette tilbehørssæt gør hele bilens interiør skinnende rent på ingen tid. Det sikrer, at selv svært tilgængelige områder som sprækker samt sarte overflader kan rengøres perfekt. Tilbehørssættet passer til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.
Funktioner og fordele
Omfattende tilbehørssæt til grundig rengøring af alle bilens indvendige overflader
Inklusiv 1,5 m forlængelsesslange til større driftsradius og større bevægelsesfrihed
Tilbehørssæt til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsuger..
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (-del)
|6
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Home
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Gangarealer
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Sidelommer i bilen.
- Instrumentbræt
- Centerkonsol
- Bagagerum
- Bilsæder
- Bagsæde
- Fodrum
- Forrude