Med det omfattende tilbehørssæt bestående af 1,5 meter forlængerslange, ekstra lang spaltemundstykke, bilmundstykke, sugebørste med hårde børster, sugebørste med bløde børster og mikrofiberklud til glatte overflader og vinduesflader, er indvendig bilrengøring en leg – og bilen bliver en skinnende ren feel-good-zone. Hvad enten det er gulvet, gulvmåtter, autostole, instrumentbræt, centralkonsol, vinduer eller bagagerum: Dette tilbehørssæt gør hele bilens interiør skinnende rent på ingen tid. Det sikrer, at selv svært tilgængelige områder som sprækker samt sarte overflader kan rengøres perfekt. Tilbehørssættet passer til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.