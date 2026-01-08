KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition er en begrænset udgave med et karakteristisk farveskema og særligt tilbehør for at markere virksomhedens 90 års jubilæum. Den sorte udgave af våd- og tørstøvsugeren har et iøjnefaldende design og leveres komplet med et bilmundstykke og fire fleece filterposer. Med et nominelt strømforbrug på 1000 watt kombinerer støvsugeren stærk sugeevne med høj energieffektivitet. Det præcise samspil mellem enhed, sugeslange og Clips gulvmundstykke sikrer førsteklasses rengøringsresultater for tørt, vådt, fint eller groft snavs. Det kompakte design, den 17 liters beholder i rustfrit stål, det 4 meter lange kabel og den 2 meter lange sugeslange gør den til et virkelig fleksibelt apparat. Blæsefunktionen fjerner det hårde arbejde med at rengøre svært tilgængelige områder. Efter rengøringen kan slangen, redskaber og smådele hænges tilbage på apparatets hoved, og kablet kan pakkes væk på kabelkrogen. Slanger og gulvmundstykker kan også fastgøres til kofangeren. Det ergonomisk formede, aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør til sugeslangen. Takket være det smarte »Pull & Push« låsesystem kunne det ikke være nemmere at åbne og lukke beholderen.