Våd- og tørstøvsuger KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
Den begrænsede KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition med særligt tilbehør for at markere virksomhedens 90 års jubilæum. Den imponerer med sin sugeevne og energieffektivitet.
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition er en begrænset udgave med et karakteristisk farveskema og særligt tilbehør for at markere virksomhedens 90 års jubilæum. Den sorte udgave af våd- og tørstøvsugeren har et iøjnefaldende design og leveres komplet med et bilmundstykke og fire fleece filterposer. Med et nominelt strømforbrug på 1000 watt kombinerer støvsugeren stærk sugeevne med høj energieffektivitet. Det præcise samspil mellem enhed, sugeslange og Clips gulvmundstykke sikrer førsteklasses rengøringsresultater for tørt, vådt, fint eller groft snavs. Det kompakte design, den 17 liters beholder i rustfrit stål, det 4 meter lange kabel og den 2 meter lange sugeslange gør den til et virkelig fleksibelt apparat. Blæsefunktionen fjerner det hårde arbejde med at rengøre svært tilgængelige områder. Efter rengøringen kan slangen, redskaber og smådele hænges tilbage på apparatets hoved, og kablet kan pakkes væk på kabelkrogen. Slanger og gulvmundstykker kan også fastgøres til kofangeren. Det ergonomisk formede, aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør til sugeslangen. Takket være det smarte »Pull & Push« låsesystem kunne det ikke være nemmere at åbne og lukke beholderen.
Funktioner og fordele
PatronfilterTil våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaringPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Bilmundstykke til rengøring af bilens interiør
- Praktisk bilmundstykke til pålidelig fjernelse af snavs fra tekstiloverflader i bilen.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|230
|Støvsugning (mbar)
|max. 230
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 45
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved sort Tank Rustfri stål Maskinens kofanger sort
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Bilmundstykke
- Patronfilter: Cellulose
- Fleece filter pose: 4 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum