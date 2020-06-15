WD 3 S V-15/6/20 Home våd- og tørstøvsugeren med sin lave nominelle indgangseffekt på kun 1.000 watt er ideel til ethvert hjem. Dens specielle tilbehør og filtersystem gør den ideel til at støvsuge både tørt snavs, vand og knust glas op. Støvsugeren imponerer med sin robuste 15-liters rustfri stålbeholder, 6-meter kabel og 2-meter sugeslange med aftageligt håndtag for ekstra bekvemmelighed ved støvsugning på trange steder. Andre funktioner inkluderer det omskiftelige gulvmundstykke til grundig rengøring af tæpper og hårde gulve, møbelmundstykket til skånsom rengøring af polstrede møbler, tre fleecefilterposer, opbevaring af sugeslange og opbevaringsområde oven på enheden, praktisk blæsefunktion, drejekontakt til nem tænd og sluk af enheden, et Pull & Push låsesystem til nem åbning og lukning af beholderen og et ergonomisk formet bærehåndtag. Derudover, kan rørene og gulvmundstykket pakkes hurtigt og bekvemt væk i parkeringspositionen på beskyttelseskanten.