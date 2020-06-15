Våd- og tørstøvsuger WD 3 S V-15/6/20 Home
Perfekt til rengøring i hjemmet: WD 3 S V-15/6/20 Home kommer med en 15 l plastikbeholder, 6 m ledning, 2 m sugeslange, specialfilter-system og specialtilbehør.
WD 3 S V-15/6/20 Home våd- og tørstøvsugeren med sin lave nominelle indgangseffekt på kun 1.000 watt er ideel til ethvert hjem. Dens specielle tilbehør og filtersystem gør den ideel til at støvsuge både tørt snavs, vand og knust glas op. Støvsugeren imponerer med sin robuste 15-liters rustfri stålbeholder, 6-meter kabel og 2-meter sugeslange med aftageligt håndtag for ekstra bekvemmelighed ved støvsugning på trange steder. Andre funktioner inkluderer det omskiftelige gulvmundstykke til grundig rengøring af tæpper og hårde gulve, møbelmundstykket til skånsom rengøring af polstrede møbler, tre fleecefilterposer, opbevaring af sugeslange og opbevaringsområde oven på enheden, praktisk blæsefunktion, drejekontakt til nem tænd og sluk af enheden, et Pull & Push låsesystem til nem åbning og lukning af beholderen og et ergonomisk formet bærehåndtag. Derudover, kan rørene og gulvmundstykket pakkes hurtigt og bekvemt væk i parkeringspositionen på beskyttelseskanten.
Funktioner og fordele
Ekstra tilbehør specielt til rengøring af forskellige typer gulvoverflader og møblerOpnår optimalt rengøringsresultat For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specielt filtersystemTil støvsugning af tørt snavs, vand og glasskår Til diverse opgaver i husholdningen Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaringPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|230
|Støvsugning (mbar)
|max. 230
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 45
|Beholderkapacitet (l)
|15
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|6
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|353 x 328 x 458
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Mundstykke til tørsugning: Kan skifte fra tæppe og hårde gulve
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 3 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
- Hårde gulve
- Poster
- Polstrede møbler
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Væsker.