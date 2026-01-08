Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 3 Batterisæt
Klar med det samme: batteridrevet WD 3, inkl. batteri. En trådløs multifunktions støvsuger fra 36 V batteriplatformen. Yderest alsidig maskine.
WD 3 Batteri er lige så funktionelt som en støvsuger med en ledning, men behøver ikke at blive sat i stikkontakten. Afhængigt af batteriet er batteriets levetid 15 til 30 minutter. Den fleksible trådløse multifunktions støvsuger har også en robust plastikbeholder med en kapacitet på 17 liter, samt et patronfilter til støvsugning af tørt og våd snavs uden at skulle skifte filter. En praktisk detalje er det aftagelige håndtag, som gør det muligt at tilslutte tilbehør direkte til sugeslangen. Den praktiske WD 3 Batteri gør det nemmere at rengøre takket være ekstra funktioner som blæserfunktionen, ”Pull&Push”-låsesystem, ergonomisk bærehåndtag og tilbehørsløsning. Og takket være dets kompatibilitet med 36 V batteriplatformen, kan batterier fra andre 36 V maskiner også bruges af WD 3 Batteri. Kärcher 36 V batteri og oplader er inkluderet.
Funktioner og fordele
36 V Batteri, som kan udskiftesGør det muligt at arbejde uden behov for strømforsyning og dermed opnå maksimal bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kompatibel med alle enheder i 36 V Kärcher batteriplatform.
Specielt patronfilterTil våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Praktisk blæsefunktionDen praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge. Ubesværet fjerne snavs fra et underlag af grus.
gulvdyse og sugeslange
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Praktisk opbevaring af tilbehør
- Rumbesparende, sikker og let tilgængelig sugeslange, strømkabel og tilbehørsopbevaring.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem og bekvem at transportere
Store transportruller
- For sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|300
|Sugestyrke (W)
|80
|Støvsugning (mbar)
|max. 110
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 40
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 15 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|315
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|67
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 36 V / 2,5 Ah Battery Power batteri (1 stk)
- Oplader: 36 V Battery Power-standardoplader (1 stk.)
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Intelligent display: Integreret i batteriet
- Blæserfunktion
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Haveskur
- Køretøjsinteriør
- Væsker.
- Værksted
- Garage
- Kælder
- Entré
- Hobbyrum
Tilbehør
Rengøringsmidler
Alle produkter, der bruger samme batteri
WD 3 Batterisæt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.