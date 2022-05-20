Super kraftfuld og energieffektiv med 1100 W: WD 4 V-20/5/22 våd-/tørstøvsugerens enhed, sugeslange og clips gulvmundstykke er optimalt koordineret for de bedste rengøringsresultater. Vådt, tørt, fint eller groft snavs fjernes non-stop uden at skifte filter. Enheden leveres med en robust og slagfast 20 l plastikbeholder, et 5 meter kabel, en 2,2 meter sugeslange, clips gulvmundstykke, fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Takket være patenteret teknologi kan filteret i våd- og tørstøvsugeren fjernes nemt og hurtigt på få sekunder for grundig rengøring – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er muligt, hjælper den ekstra blæsefunktion. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan opbevares kompakt på enhedens hoved. Rørene og gulvmundstykket parkeres også hurtigt og bekvemt på beskyttelseskanten. Andre fordele inkluderer "Pull & Push" låsesystemet for nem åbning og lukning af beholderen samt et ergonomisk formet bærehåndtag til bekvem transport af støvsugeren.