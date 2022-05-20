Våd- og tørstøvsuger WD 4 V-20/5/22
Ekstra kraftig og energieffektiv våd/tør støvsuger med 20 l plastbeholder, bekvemt plisseret fladfilter, 5 m kabel og 2,2 m sugerør. Med ekstra blæserfunktion.
Super kraftfuld og energieffektiv med 1100 W: WD 4 V-20/5/22 våd-/tørstøvsugerens enhed, sugeslange og clips gulvmundstykke er optimalt koordineret for de bedste rengøringsresultater. Vådt, tørt, fint eller groft snavs fjernes non-stop uden at skifte filter. Enheden leveres med en robust og slagfast 20 l plastikbeholder, et 5 meter kabel, en 2,2 meter sugeslange, clips gulvmundstykke, fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Takket være patenteret teknologi kan filteret i våd- og tørstøvsugeren fjernes nemt og hurtigt på få sekunder for grundig rengøring – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er muligt, hjælper den ekstra blæsefunktion. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan opbevares kompakt på enhedens hoved. Rørene og gulvmundstykket parkeres også hurtigt og bekvemt på beskyttelseskanten. Andre fordele inkluderer "Pull & Push" låsesystemet for nem åbning og lukning af beholderen samt et ergonomisk formet bærehåndtag til bekvem transport af støvsugeren.
Funktioner og fordele
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaringPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Filterpose i fleece med praktisk låsesystem
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og høj kapacitet til støvfastholdelse.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1100
|Sugestyrke (W)
|240
|Støvsugning (mbar)
|max. 240
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 55
|Beholderkapacitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum