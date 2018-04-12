Våd- og tørstøvsuger WD 2 Plus V-12/4/18/C
Udstyret med blæsefunktion og enkeltdels-patronfilter: Våd- og tørstøvsugeren WD 2 Plus V-12/4/18/C har en 12 l plastikbeholder, 4 m ledning og 1,8 m sugeslange.
WD 2 Plus V-12/4/18/C imponerer med sit kompakte design, fremragende sugekraft og energieffektivitet – med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 W. Denne enhed opnår top rengøringsresultater, uanset om du tackler tørt, vådt, fint eller groft snavs. Våd- og tørstøvsugeren leveres med en robust og slagfast 12-liters plastikbeholder, et 4 m kabel og en 1,8 m sugeslange med et lige håndtag, et clips gulvmundstykke og en fleecefilterpose. Det ét-delt patronfilter gør det muligt at støvsuge tørt og vådt snavs uden at skulle skifte filter og kan monteres på filterkurven ved at dreje det med uret. Støvsugeren har også en praktisk blæsefunktion, der kan bruges til at rengøre steder, hvor støvsugning er vanskelig, og meget mere. Opbevaringsfladen på enhedens hoved bruges til sikker opbevaring af værktøj og smådele. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykker. Derudover har enheden pladsbesparende opbevaring, nem opbevaring af tilbehør, Pull & Push låsesystemet og et ergonomisk formet bærehåndtag, som gør den behagelig at bære.
Funktioner og fordele
PatronfilterTil våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk opbevaring af tilbehørPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Kompakt opbevaring af maskinen.
Praktisk blæsefunktionDen praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge. Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og høj kapacitet til støvfastholdelse.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Hurtig parkering af håndtaget på maskinens hoved til afbrydelser og forstyrrelser.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Gør det let at flytte maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|220
|Støvsugning (mbar)
|max. 220
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 43
|Beholderkapacitet (l)
|12
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.8 m
- Type sugeslange: med lige håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Patronfilter: Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum
Tilbehør
WD 2 Plus V-12/4/18/C reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.