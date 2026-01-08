Dykpumpe - beskidt vand SP 9.500 Dirt
Robust og pålidelig: Dykpumpen SP 9.500 Dirt med en kapacitet på op til 9.500 l/t inkl. flydekontakt er en kompakt begynderpumpe, der kan pumpe og overføre beskidt vand.
Dens maksimale pumpekapacitet på 9.500 liter i timen gør SP 9.500 Dirt til den perfekte begyndermodel, når det gælder om hurtigt at pumpe og overføre vand fra vandtønder og havedamme. Den pumper pålideligt rent og beskidt vand indeholdende partikler af snavs på op til 20 mm i diameter. Der kan påsættes et valgfrit forfilter til meget beskidt vand, der beskytter impellerpumpen mod blokeringer forårsaget af f.eks. grene. Glideringsforseglingen, der er en velafprøvet løsning fra vores Professional-serie, er tilpasset alle vores dykpumper og garanterer en særdeles lang levetid. Der er også mulighed for at udvide garantien til fem år. Dykpumpen til beskidt vand er også udstyret med en flydekontakt, der tænder og slukker pumpen afhængigt af vandstanden og dermed forebygger tørløb. Takket være fastgørelsestilbehøret til flydekontakten kan pumpen også bruges ved lav vandstand - helt ned til en resterende vanddybde på 25 mm. Andre praktiske features: Quick Connect-tilslutningstråden gør det muligt hurtigt og nemt at tilslutte 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
FlyderTænder og slukker pumpen alt eftr vandstand for at undgå tørløb
Quick ConnectForbindelsestråd til hurtig og enkel forbindelse 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger eller en G1-forbindelse.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|280
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 9500
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|6
|Tryk (bar)
|max. 0,6
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Flyder
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Videoer
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
Tilbehør
SP 9.500 Dirt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.