Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22

To 18 V-batterier forsyner en kraftig 36 V-motor: WD 4-18 Dual Battery Set batteri våd- og tørstøvsuger med 20-liters plastbeholder, 2,2 m sugeslange, blæsefunktion og fladt plisseret filter.

Støvsugning uden grænser: drevet af to 18-volts batterier og en kraftig 36-volts motor. WD 4-18 Dual Battery Set batteri våd- og tørstøvsuger er en del af 18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen og kombinerer kraftig sugeevne med imponerende bevægelsesfrihed under støvsugning. Enheden kombinerer perfekt en 2,2 meter sugeslange og klips-gulvmundstykke og kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Støvsugeren har en slagfast 20-liters plastbeholder, fleecefilterpose og et fladt plisseret filter, der er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret fjernelsesteknologi kan filteret fjernes og rengøres på få sekunder – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er mulig, kommer blæsefunktionen til sin ret. Opbevaringen af sugeslangen er pladsbesparende; hæng den blot sikkert på enhedens hoved. Rørene og gulvmundstykket kan også hurtigt og bekvemt sættes på beskyttelseskanten. Andre funktioner inkluderer det ergonomiske bærehåndtag og "Pull & Push" låsesystemet til nem åbning og lukning af beholderen. To 18 V Kärcher Battery Power batterier og en batterioplader er inkluderet i leveringsomfanget.

Funktioner og fordele
18 V + 18 V = 36 V strøm
Kraftfuld 36 V motordrevet af to 18 V litium-ion batterier. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Den batteridrevne våd- og tørstøvsuger med den højeste sugeevne i Kärchers Home & Garden sortiment.
Patenteret filterskifte teknologi
Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift.
Praktisk blæsefunktion
Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge. Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Praktisk opbevaring af tilbehør
  • Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
  • Kompakt opbevaring af maskinen.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
  • Sugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget.
  • Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Fleece filter pose
  • Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
  • Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
  • Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
  • Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
  • For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
  • Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
  • Gør det let at flytte maskinen.
Specifikationer

Teknisk data

Motorspænding (V) 36
Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Nominelt effektoptag (W) 380
Sugestyrke (W) 100
Støvsugning (mbar) max. 150
Luftgennemstrømning (l/s) max. 32
Beholderkapacitet (l) 20
Beholdermateriale Plastik
Farvekomponent. Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
ID tilbehør (mm) 35
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Antal batterier krævet (Stk.) 2
Batteritid pr. opladning (min) ca. 28 (5 Ah)
Opladningstid, batteri (min) 143
Output power, udgangseffekt (A) 2,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Lydniveau (dB(A)) 66
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 6,6
Vægt inkl. emballage (kg) 12,6
Mål (L x B x H) (mm) 385 x 411 x 526

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri (2 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (2 stk.)
  • Sugeslangens længde: 2.2 m
  • Type sugeslange: med buet håndtag
  • Materiale til sugeslange: Plastik
  • Aftageligt håndtag
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 0.5 m
  • Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
  • Materiale til sugerør: Plastik
  • Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
  • Fugemundstykke
  • Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
  • Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags

Udstyr

  • Intelligent display: Integreret i batteriet
  • Blæserfunktion
  • Parkeringsstander
  • Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
  • Slangeopbevaring på maskinens hoved
  • Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
  • Tilbehør opbevares på maskinen.
  • Kofanger
  • Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Anvendelsesområder
  • Værksted
  • Terrasse
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Haveskur
  • Køretøjsinteriør
  • Væsker.
  • Garage
  • Kælder
  • Entré
  • Hobbyrum
