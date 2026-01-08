Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
To 18 V-batterier forsyner en kraftig 36 V-motor: WD 4-18 Dual Battery Set batteri våd- og tørstøvsuger med 20-liters plastbeholder, 2,2 m sugeslange, blæsefunktion og fladt plisseret filter.
Støvsugning uden grænser: drevet af to 18-volts batterier og en kraftig 36-volts motor. WD 4-18 Dual Battery Set batteri våd- og tørstøvsuger er en del af 18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen og kombinerer kraftig sugeevne med imponerende bevægelsesfrihed under støvsugning. Enheden kombinerer perfekt en 2,2 meter sugeslange og klips-gulvmundstykke og kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Støvsugeren har en slagfast 20-liters plastbeholder, fleecefilterpose og et fladt plisseret filter, der er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret fjernelsesteknologi kan filteret fjernes og rengøres på få sekunder – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er mulig, kommer blæsefunktionen til sin ret. Opbevaringen af sugeslangen er pladsbesparende; hæng den blot sikkert på enhedens hoved. Rørene og gulvmundstykket kan også hurtigt og bekvemt sættes på beskyttelseskanten. Andre funktioner inkluderer det ergonomiske bærehåndtag og "Pull & Push" låsesystemet til nem åbning og lukning af beholderen. To 18 V Kärcher Battery Power batterier og en batterioplader er inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
18 V + 18 V = 36 V strømKraftfuld 36 V motordrevet af to 18 V litium-ion batterier. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Den batteridrevne våd- og tørstøvsuger med den højeste sugeevne i Kärchers Home & Garden sortiment.
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift.
Praktisk blæsefunktionDen praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge. Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Praktisk opbevaring af tilbehør
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Kompakt opbevaring af maskinen.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Gør det let at flytte maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorspænding (V)
|36
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|380
|Sugestyrke (W)
|100
|Støvsugning (mbar)
|max. 150
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 32
|Beholderkapacitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 28 (5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|143
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|66
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 411 x 526
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri (2 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (2 stk.)
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Intelligent display: Integreret i batteriet
- Blæserfunktion
- Parkeringsstander
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Terrasse
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Haveskur
- Køretøjsinteriør
- Væsker.
- Garage
- Kælder
- Entré
- Hobbyrum