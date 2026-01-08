Støvsugning uden grænser: drevet af to 18-volts batterier og en kraftig 36-volts motor. WD 4-18 Dual Battery Set batteri våd- og tørstøvsuger er en del af 18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen og kombinerer kraftig sugeevne med imponerende bevægelsesfrihed under støvsugning. Enheden kombinerer perfekt en 2,2 meter sugeslange og klips-gulvmundstykke og kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Støvsugeren har en slagfast 20-liters plastbeholder, fleecefilterpose og et fladt plisseret filter, der er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret fjernelsesteknologi kan filteret fjernes og rengøres på få sekunder – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er mulig, kommer blæsefunktionen til sin ret. Opbevaringen af sugeslangen er pladsbesparende; hæng den blot sikkert på enhedens hoved. Rørene og gulvmundstykket kan også hurtigt og bekvemt sættes på beskyttelseskanten. Andre funktioner inkluderer det ergonomiske bærehåndtag og "Pull & Push" låsesystemet til nem åbning og lukning af beholderen. To 18 V Kärcher Battery Power batterier og en batterioplader er inkluderet i leveringsomfanget.