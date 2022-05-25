Våd- og tørstøvsuger WD 5 Control P S 25/5/22
WD 5 Control P S 25/5/22 med 25-liters beholder kan betjenes direkte fra sugeslangen takket være 2-i-1-fjernbetjeningen. Inkluderer filterrensningsfunktion, apparatstikdåse og aftapningsskrue.
Rengøring gjort nemt – den kraftfulde og energieffektive WD 5 Control P S 25/5/22 leverer altid de bedste rengøringsresultater til både tørt og vådt snavs. Oplev maksimal frihed med 2-i-1 fjernbetjeningen: start og stop din enhed nemt via Bluetooth-fjernbetjeningen. Hvad adskiller den? Når du bruger dine batteridrevne elværktøjer, tænder og slukker støvsugeren sig selv ved hjælp af automatisk vibrationsregistrering. Takket være den patenterede filterudskiftningsteknologi er udskiftning af det flade, plisserede filter hygiejnisk og kontaktløs. Hvis sugekraften begynder at falde, genopretter det intelligente filterrengøringssystem den på ingen tid – så du kan arbejde uden afbrydelser. Med Power Control-funktionen kan du justere sugekraften til ethvert niveau, der passer til enhver opgave. Opsugede væsker tømmes nemt ud ved hjælp af aftapningsskruen. Den pålidelige blæserfunktion tilbyder den perfekte løsning til rengøring af sarte overflader eller fjernelse af støv fra hjørner. Våd- og tørstøvsugeren har en robust 25-liters beholder i rustfrit stål, 5 meter kabel, en fleksibel 2,2 meter sugeslange og en apparatstikdåse.
Funktioner og fordele
2-i-1 fjernstyring.Funktion 1: Gør det muligt at starte eller stoppe våd- og tørstøvsugeren via en Bluetooth-forbindelse ved blot at trykke på fjernbetjeningen på selve sugeslangen.
2-i-1 fjernbetjening: automatisk vibrationsregistreringFunktion 2: I automatisk tilstand tænder og slukker vibrationsregistreringsfunktionen automatisk våd- og tørstøvsugeren, så snart det batteridrevne elværktøj tændes eller slukkes. I automatisk tilstand fortsætter våd- og tørstøvsugeren med at støvsuge i et par sekunder efter at det batteridrevne elværktøj er slukket, for at sikre at alt resterende støv og snavs opsamles. For støvfrit arbejde!
Ekstra stikkontakt til arbejde med elværktøj med ledningStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Strømstyring
- Apparatets sugekraft kan indstilles i et hvilket som helst trin ved hjælp af drejeknappen (min. til maks.), så den kan tilpasses enhver anvendelse.
Filterrensning og patenteret filterfjerningsteknologi
- Ved tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken.
- Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs
Drænskrue
- Sparer tid og energi, når tanken skal tømmes.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Hjulbremse
- Våd- og tørstøvsugeren er stabil selv på hældninger på op til 10°.
Opbevaring af slange, kabel og tilbehør på apparathovedet
- Sugeslangen kan opbevares pladsbesparende ved at hænge den på apparatets hoved. Intuitive monteringsmuligheder for både venstre- og højrehåndede brugere.
- Pladsbesparende, sikker og lettilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert ved hjælp af de integrerede kabelkroge.
Bæredygtighedsfunktioner
- Design med 20% genbrugsplast¹⁾.
- Emballage lavet af mindst 80% genbrugspapir.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Tank Rustfri stål Maskinens hoved Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Kun produktet, alle plastikdele eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- 2-i-1 fjernstyring.
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Drænskrue
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
- Hjul der kan dreje uden bremse.: 1 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré