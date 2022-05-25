Rengøring gjort nemt – den kraftfulde og energieffektive WD 5 Control P S 25/5/22 leverer altid de bedste rengøringsresultater til både tørt og vådt snavs. Oplev maksimal frihed med 2-i-1 fjernbetjeningen: start og stop din enhed nemt via Bluetooth-fjernbetjeningen. Hvad adskiller den? Når du bruger dine batteridrevne elværktøjer, tænder og slukker støvsugeren sig selv ved hjælp af automatisk vibrationsregistrering. Takket være den patenterede filterudskiftningsteknologi er udskiftning af det flade, plisserede filter hygiejnisk og kontaktløs. Hvis sugekraften begynder at falde, genopretter det intelligente filterrengøringssystem den på ingen tid – så du kan arbejde uden afbrydelser. Med Power Control-funktionen kan du justere sugekraften til ethvert niveau, der passer til enhver opgave. Opsugede væsker tømmes nemt ud ved hjælp af aftapningsskruen. Den pålidelige blæserfunktion tilbyder den perfekte løsning til rengøring af sarte overflader eller fjernelse af støv fra hjørner. Våd- og tørstøvsugeren har en robust 25-liters beholder i rustfrit stål, 5 meter kabel, en fleksibel 2,2 meter sugeslange og en apparatstikdåse.