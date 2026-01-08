Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 1 Compact Batterisæt
Kender ingen grænser: Den kompakte og batteridrevne våd-/tørstøvsuger WD 1 Compact Batterisæt, som kører på Kärchers unikke 18 V Battery Power batteriplatform. Inklusiv tilbehør til rengøring af bilinteriør. Batteri og oplader er inkluderet.
Med Kärchers nye WD 1 Compact Batteri set opnår du maksimal bevægelsesfrihed, uden at du er afhængig af, at der er en stikkontakt i nærheden. Maskinen leveres med et 18 V 2,5AH batteri, som giver en driftstid på op til 10 minutter. Batteriet er udstyret med Kärchers unikke Real Time Technology, der løbende viser den resterende brugstid i minutter på batteriets LCD display. WD 1 Compact Battery har en robust 7 liters plastikbeholder, og et patronfilter der gør, at støvsugeren kan suge vådt eller tørt uden at skifte filter. Ydereligere tilbehør: Møbelmundsykke og fugemundstykke til svært tilgængelige områder. WD 1 Compact Battery gør rengøringen meget lettere takket være de ekstra funktioner som blæserfunktionen, ”Pull&Push”-låsesystem og ergonomisk bærehåndtag. Maskinen er kompatibel alle batterier i Kärchers 18 V battery power platform.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Gør det muligt at arbejde uden behov for strømforsyning og dermed opnå maksimal bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Kompakt, bærbart designIndividuel og fleksibel brug. Praktisk at transportere.
Specielt patronfilterTil våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Specielt tilbehør til indvendig bilrengøring.
- Ideel til indvendig bilrengøring.
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Praktisk slangeopbevaring.
- Enkel at sikre slangen ved transport med gummibåndet.
Praktisk opbevaring af tilbehør
- pladsbesparende, sikker og let tilgængelig tilbehørsopbevaring.
"Pull & Push" låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem og bekvem at transportere
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|250
|Sugestyrke (W)
|60
|Støvsugning (mbar)
|max. 85
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 22
|Beholderkapacitet (l)
|7
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 10 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|64
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Sugeslangens længde: 1.2 m
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
Udstyr
- Intelligent display: Integreret i batteriet
- Blæserfunktion
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Køretøjsinteriør
- Autocampere
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Haveskur
- Væsker.
- Værksted
- Hobbyrum
