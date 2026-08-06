Våd- og tørstøvsuger KWD 2 S V-15/4/18
En 15-liter beholder i rustfri stål kombineret med 4 m lang ledning, 1,8 m sugeslange og en ny, praktisk blæsefunktion: KWD 2 S V-15/4/18 har en særlig høj sugestyrke og energieffektivitet.
Kraftig sugning og høj energieffektivitet med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. KWD 2 S V-15/4/18 skiller sig ud fra mængden takket være sit kompakte, attraktive design, som inkluderer en robust 15-liters rustfri stålbeholder, et 4-meter kabel og en 1,8-meter sugeslange. Den perfekt koordinerede kombination af våd- og tørstøvsugeren, sugeslangen og clips-gulvmundstykket garanterer perfekte rengøringsresultater, uanset om du har at gøre med tørt, vådt, fint eller groft snavs. Andre fordele inkluderer sikker opbevaring af værktøj og smådele på opbevaringshylden samt muligheden for midlertidigt at opbevare håndtaget på enhedens hoved. Parkeringspositionen på stødfangeren giver mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når du holder en pause fra arbejdet. Dens yderligere funktioner inkluderer den praktiske blæsefunktion til svært tilgængelige områder og Pull & Push låsesystemet. Det betyder, at beholderen nemt kan åbnes og lukkes når som helst.
Funktioner og fordele
Praktisk opbevaring af tilbehørPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Kompakt opbevaring af maskinen.
Praktisk blæsefunktionDen praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge. Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Fleece filter poseTrelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger. Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Opbevaringshylde
- Sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Gør det let at flytte maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|220
|Støvsugning (mbar)
|max. 220
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 43
|Beholderkapacitet (l)
|15
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved sort Tank Rustfri stål Maskinens beskyttelseskant Gul
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|353 x 328 x 431
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.8 m
- Type sugeslange: med lige håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 0.5 m
- Rørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale, støvsugerrør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Antal fleecefilterposer: 1 Stk.
- Skumfilter: 1 Stk.
Udstyr
- Fleece filter pose: 3-lags
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum
Tilbehør
KWD 2 S V-15/4/18 reservedele
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