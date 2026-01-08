Klar, når du er det: drevet af to 18 volts batterier og en kraftig 36 volts motor. WD 4-18 S Dual Battery Sæt batteridrevet våd- og tørstøvsuger er en del af 18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen og kombinerer kraftig sugning med stor bevægelsesfrihed, når du støvsuger. Enheden er en perfekt kombination af en 2,2 meter lang sugeslange og et gulvmundstykke med clips, og den kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Støvsugeren har en robust 20 liters beholder i rustfrit stål, fleece filterpose og et fladt plisseret filter, der er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være den patenterede udtagningsteknologi kan filteret tages ud og rengøres på få sekunder - uden at komme i kontakt med snavs. Hvor det ikke er muligt at støvsuge, kommer blæserfunktionen til sin ret. Opbevaringen af sugeslangen er pladsbesparende; den hænges blot sikkert på apparathovedet. Slangerne og gulvmundstykket parkeres også hurtigt og bekvemt på kofangeren. Andre funktioner omfatter det ergonomiske bærehåndtag og »Pull & Push« låsesystemet, som gør det nemt at åbne og lukke beholderen. To 18 V Kärcher Battery Power batterier og en batterioplader erinkluderet i leveringsomfanget.