Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
To 18 V batterier til en kraftig 36 V motor: WD 4-18 S Dual Battery Sæt batteridrevet våd- og tørstøvsuger med 20 liters beholder i rustfrit stål, 2,2 m sugeslange, blæsefunktion og fladt plisséfilter.
Klar, når du er det: drevet af to 18 volts batterier og en kraftig 36 volts motor. WD 4-18 S Dual Battery Sæt batteridrevet våd- og tørstøvsuger er en del af 18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen og kombinerer kraftig sugning med stor bevægelsesfrihed, når du støvsuger. Enheden er en perfekt kombination af en 2,2 meter lang sugeslange og et gulvmundstykke med clips, og den kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Støvsugeren har en robust 20 liters beholder i rustfrit stål, fleece filterpose og et fladt plisseret filter, der er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være den patenterede udtagningsteknologi kan filteret tages ud og rengøres på få sekunder - uden at komme i kontakt med snavs. Hvor det ikke er muligt at støvsuge, kommer blæserfunktionen til sin ret. Opbevaringen af sugeslangen er pladsbesparende; den hænges blot sikkert på apparathovedet. Slangerne og gulvmundstykket parkeres også hurtigt og bekvemt på kofangeren. Andre funktioner omfatter det ergonomiske bærehåndtag og »Pull & Push« låsesystemet, som gør det nemt at åbne og lukke beholderen. To 18 V Kärcher Battery Power batterier og en batterioplader erinkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
18 V + 18 V = 36 V strømKraftig 36 V-motor drevet af to 18 V Li-Ion batterier. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Den batteridrevne våd- og tørstøvsuger med den højeste sugeevne i Kärchers Home & Garden sortiment.
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift.
Praktisk blæsefunktionDen praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge. Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Praktisk opbevaring af tilbehør
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Kompakt opbevaring af maskinen.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Gør det let at flytte maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorspænding (V)
|36
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|380
|Sugestyrke (W)
|100
|Støvsugning (mbar)
|max. 150
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 32
|Beholderkapacitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 28 (5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|143
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|66
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|13,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 411 x 524
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri (2 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (2 stk.)
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Intelligent display: Integreret i batteriet
- Blæserfunktion
- Parkeringsstander
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Anvendelsesområder
- Værksted
- Terrasse
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Haveskur
- Køretøjsinteriør
- Væsker.
- Garage
- Kælder
- Entré
- Hobbyrum