Våd- og tørstøvsuger WD 3 P V-17/4/20
Perfekt til hobby-værkstedet: WD 3 P V-17/4/20 imponerer med 17 l plastikbeholder, 4 m ledning, 2 m sugeslange, enkeltdels-patronfilter og strømudtag til arbejde med el-værktøj.
WD 3 P V-17/4/20 er kraftfuld og energieffektiv med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Enheden, sugeslangen og Clips gulvmundstykket er optimalt koordineret for fremragende rengøringsresultater i tilfælde af tørt, vådt, fint eller groft snavs. Våd- og tørstøvsugeren imponerer med sit kompakte design og robuste 17-liters plastikbeholder, 4 m kabel, 2 m sugeslange og fleecefilterpose. Det ét-delte patronfilter betyder, at både vådt og tørt snavs kan støvsuges uden at skulle skifte filter. Elværktøj som f.eks. save eller slibere kan tilsluttes via det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt, så støv og snavs, der genereres, kan støvsuges op med det samme. Blæsefunktionen er nyttig til rengøring af svært tilgængelige områder. Slangen kan pakkes pænt væk for at spare plads ved at hænge den på enhedens hoved. Kablet kan gemmes væk på kabelkrogen, mens rør og gulvmundstykker opbevares på stødfangeren. Med Pull & Push låsesystemet kunne det ikke være nemmere at åbne og lukke beholderen. Støvsugerens håndtag kan tages af, og tilbehør kan fastgøres direkte til sugeslangen.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
PatronfilterTil våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaringPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og høj kapacitet til støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|230
|Støvsugning (mbar)
|max. 230
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 45
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Patronfilter: Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum