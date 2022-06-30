Ultrakraftig og alligevel energieffektiv med et nominelt strømforbrug på kun 1300 watt: WD 6 P S V 30/6/22/T våd- og tørstøvsuger til biler og kæledyr har en 30 liters beholder i rustfrit stål, der er designet til nem afledning af væsker. Det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk kontakt gør det muligt at tilslutte elværktøj. Drejekontakten kan bruges til at justere sugestyrken efter behov. Det flade plisserede filter kan fjernes uden at komme i kontakt med snavs, blot ved at åbne filterkassen. Desuden kan filteret rengøres effektivt ved at trykke på filterrengøringsknappen, hvorved den fulde sugestyrke genoprettes. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør til selve sugeslangen. Følgende tilbehør medfølger til rengøring af bilens interiør: et bilmundstykke, et ekstra langt sprækkemundstykke, sugebørster med bløde og hårde børster og et polstermundstykke til pålidelig opsamling af dyrehår fra tekstiloverflader. Yderligere fordele er, at sugeslangen kan opbevares kompakt ved at hænge den på hver side af enhedens hoved, samt parkeringspositionen for gulvmundstykket.