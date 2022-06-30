Våd- og tørstøvsuger WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet kombinerer ultrakraftig sugeevne og energieffektivitet. Med sin 30 liters beholder i rustfrit stål og tilbehør til rengøring af bilens interiør og opsamling af dyrehår.
Ultrakraftig og alligevel energieffektiv med et nominelt strømforbrug på kun 1300 watt: WD 6 P S V 30/6/22/T våd- og tørstøvsuger til biler og kæledyr har en 30 liters beholder i rustfrit stål, der er designet til nem afledning af væsker. Det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk kontakt gør det muligt at tilslutte elværktøj. Drejekontakten kan bruges til at justere sugestyrken efter behov. Det flade plisserede filter kan fjernes uden at komme i kontakt med snavs, blot ved at åbne filterkassen. Desuden kan filteret rengøres effektivt ved at trykke på filterrengøringsknappen, hvorved den fulde sugestyrke genoprettes. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør til selve sugeslangen. Følgende tilbehør medfølger til rengøring af bilens interiør: et bilmundstykke, et ekstra langt sprækkemundstykke, sugebørster med bløde og hårde børster og et polstermundstykke til pålidelig opsamling af dyrehår fra tekstiloverflader. Yderligere fordele er, at sugeslangen kan opbevares kompakt ved at hænge den på hver side af enhedens hoved, samt parkeringspositionen for gulvmundstykket.
Funktioner og fordele
Særlige mundstykker til rengøring af bilens interiør og støvsugning af dyrehårTil optimal rengøring af sarte overflader, smalle sprækker og større overflader Til optimal rengøring af fint støv og vanskeligt snavs
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologi
- Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs
- Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Drænskrue
- Sparer tid og energi, når tanken skal tømmes.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1300
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|300
|Støvsugning (mbar)
|max. 280
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 75
|Beholderkapacitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|6
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|13,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Ekstralangt fugemundstykke (350 mm)
- Kæledyrshårbørste
- Bilmundstykke
- Sugebørste med bløde børster
- Sugebørste med hårde børster
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Drænskrue
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bilsæder
- Bagsæde
- Fodrum
- Værksted
- Terrasse
- Kælder