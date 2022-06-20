Våd- og tørstøvsuger WD 4 V-20/6/22 Car
Våd- og tørstøvsugeren WD 4 V-20/6/22 Car er det ideelle valg til grundig rengøring af bilens interiør. Med specialdyser, en 20-liter plastikbeholder, 6 m ledning og 2,2 m sugeslange.
Superkraftig sugning med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt: WD 4 V-20/6/22 Car våd- og tørstøvsugeren. Leveres med specialtilbehør og er ideel til perfekt rengøring af køretøjsinteriører. Uanset om du tackler sarte overflader som bilens instrumentbræt, kraftigt tilsmudsede områder som fodrummet, store områder som bagagerummet eller smalle sprækker mellem sæderne – kan enhver del af køretøjets interiør rengøres grundigt takket være dens specialmundstykker. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre de forskellige mundstykker direkte på sugeslangen, hvilket sikrer, at arbejdet er ubesværet, selv på trange steder. Støvsugeren leveres også med en robust 20-liters plastikbeholder, et 6-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det flade plisséfilter er særligt velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan det flade plisséfilter fjernes på få sekunder, samtidig med at enhver kontakt med snavs undgås. Og det siger sig selv, at støvsugeren leveres med andre velkendte udstyrsfunktioner fra det gennemprøvede Kärcher våd- og tørstøvsugersortiment.
Funktioner og fordele
Ekstra tilbehør spcifikt til indvendig rengøring af bilenTil optimal rengøring af sarte overflader, smalle sprækker og større overflader Til optimal rengøring af fint støv og vanskeligt snavs
Aftageligt håndtagGiver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen. Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|240
|Støvsugning (mbar)
|max. 240
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 55
|Beholderkapacitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|6
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Ekstralangt fugemundstykke (350 mm)
- Bilmundstykke
- Sugebørste med bløde børster
- Sugebørste med hårde børster
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bilsæder
- Bagsæde
- Fodrum
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Instrumentbræt
- Centerkonsol
- Terrasse
- Kælder
- Væsker.