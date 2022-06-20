Superkraftig sugning med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt: WD 4 V-20/6/22 Car våd- og tørstøvsugeren. Leveres med specialtilbehør og er ideel til perfekt rengøring af køretøjsinteriører. Uanset om du tackler sarte overflader som bilens instrumentbræt, kraftigt tilsmudsede områder som fodrummet, store områder som bagagerummet eller smalle sprækker mellem sæderne – kan enhver del af køretøjets interiør rengøres grundigt takket være dens specialmundstykker. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre de forskellige mundstykker direkte på sugeslangen, hvilket sikrer, at arbejdet er ubesværet, selv på trange steder. Støvsugeren leveres også med en robust 20-liters plastikbeholder, et 6-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det flade plisséfilter er særligt velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan det flade plisséfilter fjernes på få sekunder, samtidig med at enhver kontakt med snavs undgås. Og det siger sig selv, at støvsugeren leveres med andre velkendte udstyrsfunktioner fra det gennemprøvede Kärcher våd- og tørstøvsugersortiment.