Intet hjemmeværksted bør være uden den: den alsidige WD 5 P S V-25/5/22 Workshop specialstøvsuger. Den giver fremragende sug, mens den forbliver imponerende effektiv med en nominel indgangseffekt på kun 1.100 watt. Våd- og tørstøvsugeren er udstyret med funktioner som en robust 25-liters rustfri stålbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Takket være det vendbare mundstykke fjerner den hurtigt og grundigt savsmuld og små stykker træ på gulvet. Mere sarte overflader som træværk eller en rodet arbejdsbænk kan nemt rengøres med sugebørsten. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre forskellige mundstykker direkte til sugeslangen, hvilket sikrer, at arbejdet er ubesværet selv på trange steder. Hvor støvsugning ikke er muligt, kan den nyttige blæsefunktion bruges i stedet. En anden praktisk funktion er, at elværktøj nemt kan tilsluttes strømudtaget, der har en automatisk tænd/sluk-kontakt. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Og det siger sig selv, at støvsugeren leveres med andre velkendte udstyrsfunktioner fra det gennemprøvede Kärcher våd- og tørstøvsugersortiment.