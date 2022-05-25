Våd- og tørstøvsuger WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
En ekstremt kraftfuld og energieffektiv værkstedsstøvsuger. WD 5 P S Workshop med 25-liter beholder i rustfri stål, strømudtag med automatisk on/off-kontakt, filterrengøringsfunktion og specialtilbehør.
Intet hjemmeværksted bør være uden den: den alsidige WD 5 P S V-25/5/22 Workshop specialstøvsuger. Den giver fremragende sug, mens den forbliver imponerende effektiv med en nominel indgangseffekt på kun 1.100 watt. Våd- og tørstøvsugeren er udstyret med funktioner som en robust 25-liters rustfri stålbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Takket være det vendbare mundstykke fjerner den hurtigt og grundigt savsmuld og små stykker træ på gulvet. Mere sarte overflader som træværk eller en rodet arbejdsbænk kan nemt rengøres med sugebørsten. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre forskellige mundstykker direkte til sugeslangen, hvilket sikrer, at arbejdet er ubesværet selv på trange steder. Hvor støvsugning ikke er muligt, kan den nyttige blæsefunktion bruges i stedet. En anden praktisk funktion er, at elværktøj nemt kan tilsluttes strømudtaget, der har en automatisk tænd/sluk-kontakt. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Og det siger sig selv, at støvsugeren leveres med andre velkendte udstyrsfunktioner fra det gennemprøvede Kärcher våd- og tørstøvsugersortiment.
Funktioner og fordele
Special tilbehør til rengøring af arbejdsbænkHurtig og grundig rengøring af arbejdsbænk ved brug af sugemundstykke med bløde børster Skånsom for sarte overflader
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologi
- Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs
- Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Fjerner ubesværet snavs i f.eks. grus og murstøv
- Til nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares sikkert ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende og sikker opbevaring til tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1100
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Sugebørste med bløde børster
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Terrasse
- Kælder
- Væsker.