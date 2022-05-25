Våd- og tørstøvsuger WD 5 P V-25/5/22
Fremragende sugestyrke og energieffektivitet: The WD 5 P V-25/5/22 skiller sig ud med sin 25-liter plastikbeholder, stømudtag til el-værktøj, 5 m ledning og en 2,2 m sugeslange.
WD 5 P V-25/5/22 våd- og tørstøvsugeren med en nominel indgangseffekt på 1.100 watt opnår optimale rengøringsresultater på tørt, vådt, fint eller groft snavs. Enheden leveres med en 25-liters plastikbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleece filterpose. Det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt gør det muligt at tilslutte elværktøj. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Drejekontakten kan bruges til at justere sugekraften efter behov. Takket være den patenterede filterfjernelsesteknologi kan det flade plisséfilter fjernes på få sekunder, samtidig med at enhver kontakt med snavs undgås. Filterrenseknappen kan trykkes på for effektivt at rense filteret og genoprette sugekraften. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan fastgøres på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når man holder en kort pause fra arbejdet.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré
Tilbehør
WD 5 P V-25/5/22 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.