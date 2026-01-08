Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 3-18 V-17/20
Den batteridrevne våd- og tørstøvsuger WD 3-18 med 18 V-batteri giver maksimal fleksibilitet takket være dens 17-liters plastikbeholder, 2 meter lange sugeslange, blæsefunktion og patronfilter i ét stykke.
Støvsugning, der ikke kender nogen grænser: Den batteridrevne våd- og tørstøvsuger WD 3-18 fungerer på Kärchers 18 V Battery Power-batteriplatform og giver maksimal fleksibilitet med sit kompakte design og sin bevægelsesfrihed. Maskinen kombinerer en 2 meter lang sugeslange og et clips-gulvmundstykke og kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Maskinen er også udstyret med en solid, stødsikker 17-liters plastikbeholder, patronfilter i ét stykke samt en fleece-filterpose. Sugeslangens opbevaring er pladsbesparende; hæng den bare sikkert på toppen af maskinen. Yderligere features omfatter den praktiske blæsefunktion til områder, hvor det er svært at komme til at støvsuge, opbevaringshylden til værktøj og småting, den drejelige kontakt til nemt at tænde og slukke maskinen, det ergonomisk udformede bærehåndtag samt "Træk & skub"-låsesystemet, der gør det nemt at åbne og lukke beholderen. Parkeringspositionen på kofangeren gør, at slangerne og gulvmundstykket hurtigt og nemt kan opbevares, når du tager en kort pause fra arbejdet.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Gør det muligt at arbejde uden behov for strømforsyning og dermed opnå maksimal bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kompatibel med alle maskiner på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
PatronfilterTil våd og tør støvsugning uden filterskifte. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk opbevaring af tilbehørPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Kompakt opbevaring af maskinen.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og småting som skruer eller søm.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|270
|Sugestyrke (W)
|75
|Støvsugning (mbar)
|max. 110
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 30
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5 Ah)
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Blæserfunktion
- Parkeringsstander
- Foldbart bærehåndtag
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Haveskur
- Køretøjsinteriør
- Væsker.
- Værksted
- Garage
- Kælder
- Entré
- Hobbyrum