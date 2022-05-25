En kraftfuld, men energieffektiv løsning til rengøring i og omkring huset. WD 5 V-25/5/22 våd- og tørstøvsugeren er et fremragende valg på grund af de optimale rengøringsresultater, den leverer på tørt, vådt, fint eller groft snavs med en nominel indgangseffekt på 1.100 watt. Enheden leveres med en robust 25-liters plastikbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange med et aftageligt, elektrostatisk beskyttet håndtag, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det flade plisséfilter er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan filteret fjernes på få sekunder, samtidig med at enhver kontakt med snavs undgås. Filterrenseknappen kan trykkes på for effektivt at rense filteret og genoprette sugekraften. Det aftagelige håndtag giver mulighed for at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan fastgøres sikkert på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når man holder en kort pause fra arbejdet.