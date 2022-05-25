Våd- og tørstøvsuger WD 5 V-25/5/22
Kraftfuld præstation: WD 5 V-25/5/22 – der kommer med en 25-liter plastikbeholder, 5 m ledning og 2,2 m sugeslange – yder fremragende sugestyrke, samtidig med at den holder et højt niveau af energieffektivitet.
En kraftfuld, men energieffektiv løsning til rengøring i og omkring huset. WD 5 V-25/5/22 våd- og tørstøvsugeren er et fremragende valg på grund af de optimale rengøringsresultater, den leverer på tørt, vådt, fint eller groft snavs med en nominel indgangseffekt på 1.100 watt. Enheden leveres med en robust 25-liters plastikbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange med et aftageligt, elektrostatisk beskyttet håndtag, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det flade plisséfilter er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan filteret fjernes på få sekunder, samtidig med at enhver kontakt med snavs undgås. Filterrenseknappen kan trykkes på for effektivt at rense filteret og genoprette sugekraften. Det aftagelige håndtag giver mulighed for at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan fastgøres sikkert på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når man holder en kort pause fra arbejdet.
Funktioner og fordele
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré