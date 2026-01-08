Kärchers batteridrevne multifunktionelle støvsuger WD 1 Compact Battery giver maksimal bevægelsesfrihed, og kan bruges uden en stikkontakt i nærheden. Derudover har maskinen lav vægt og fylder meget lidt. Afhængigt at hvilket 18 V batteri som benyttes (batteri er ikke inkluderet) kan WD 1 have en drifttid fra 10 til 20 minutter. WD 1 Compact Battery har også en robust 7 liters plastikbeholder, og et patronfilter, og kan derfor suge vådt eller tørt uden at skifte filter. Ydereligere tilbehør: Møbelmundsykke og fugemundstykke til svært tilgængelige områder. WD 1 Compact Batteri gør rengøringen meget lettere, takket være ekstra funktioner som blæserfunktionen, ”Pull&Push”-låsesystem og det ergonomisk bærehåndtag. Og takket være dens kompatibilitet med 18 V batteriplatformen, kan batterier fra andre Kärchers 18 V-batteri enheder også bruges på WD 1 Compact.