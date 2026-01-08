Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 1 Compact Batteri
Kender ingen grænser: Den ledningsfrie våd-/tørstøvsuger WD 1 Compact på Kärchers 18 V batteriplatform. Inklusiv specielt tilbehør til rengøring af bilinteriør. Batteri og oplader er ikke inkluderet.
Kärchers batteridrevne multifunktionelle støvsuger WD 1 Compact Battery giver maksimal bevægelsesfrihed, og kan bruges uden en stikkontakt i nærheden. Derudover har maskinen lav vægt og fylder meget lidt. Afhængigt at hvilket 18 V batteri som benyttes (batteri er ikke inkluderet) kan WD 1 have en drifttid fra 10 til 20 minutter. WD 1 Compact Battery har også en robust 7 liters plastikbeholder, og et patronfilter, og kan derfor suge vådt eller tørt uden at skifte filter. Ydereligere tilbehør: Møbelmundsykke og fugemundstykke til svært tilgængelige områder. WD 1 Compact Batteri gør rengøringen meget lettere, takket være ekstra funktioner som blæserfunktionen, ”Pull&Push”-låsesystem og det ergonomisk bærehåndtag. Og takket være dens kompatibilitet med 18 V batteriplatformen, kan batterier fra andre Kärchers 18 V-batteri enheder også bruges på WD 1 Compact.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Gør det muligt at arbejde uden behov for strømforsyning og dermed opnå maksimal bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Kompakt, bærbart designIndividuel og fleksibel brug. Praktisk at transportere.
Specielt patronfilterTil våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Specielt tilbehør til indvendig bilrengøring.
- Ideel til indvendig bilrengøring.
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Praktisk slangeopbevaring.
- Enkel at sikre slangen ved transport med gummibåndet.
Praktisk opbevaring af tilbehør
- pladsbesparende, sikker og let tilgængelig tilbehørsopbevaring.
"Pull & Push" låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem og bekvem at transportere
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|250
|Sugestyrke (W)
|60
|Støvsugning (mbar)
|max. 85
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 22
|Beholderkapacitet (l)
|7
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5 Ah)
|Lydniveau (dB(A))
|64
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 1.2 m
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
- Støvsugerpose: 1 Stk., Tolags
Udstyr
- Blæserfunktion
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Videoer
Anvendelsesområder
- Køretøjsinteriør
- Autocampere
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Haveskur
- Væsker.
- Værksted
- Hobbyrum