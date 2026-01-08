Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 1 Compact Batteri

Kender ingen grænser: Den ledningsfrie våd-/tørstøvsuger WD 1 Compact på Kärchers 18 V batteriplatform. Inklusiv specielt tilbehør til rengøring af bilinteriør. Batteri og oplader er ikke inkluderet.

Kärchers batteridrevne multifunktionelle støvsuger WD 1 Compact Battery giver maksimal bevægelsesfrihed, og kan bruges uden en stikkontakt i nærheden. Derudover har maskinen lav vægt og fylder meget lidt. Afhængigt at hvilket 18 V batteri som benyttes (batteri er ikke inkluderet) kan WD 1 have en drifttid fra 10 til 20 minutter. WD 1 Compact Battery har også en robust 7 liters plastikbeholder, og et patronfilter, og kan derfor suge vådt eller tørt uden at skifte filter. Ydereligere tilbehør: Møbelmundsykke og fugemundstykke til svært tilgængelige områder. WD 1 Compact Batteri gør rengøringen meget lettere, takket være ekstra funktioner som blæserfunktionen, ”Pull&Push”-låsesystem og det ergonomisk bærehåndtag. Og takket være dens kompatibilitet med 18 V batteriplatformen, kan batterier fra andre Kärchers 18 V-batteri enheder også bruges på WD 1 Compact.

Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
Gør det muligt at arbejde uden behov for strømforsyning og dermed opnå maksimal bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Kompakt, bærbart design
Kompakt, bærbart design
Individuel og fleksibel brug. Praktisk at transportere.
Specielt patronfilter
Specielt patronfilter
Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Specielt tilbehør til indvendig bilrengøring.
  • Ideel til indvendig bilrengøring.
  • Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
  • For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Praktisk blæsefunktion
  • Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
  • Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Praktisk slangeopbevaring.
  • Enkel at sikre slangen ved transport med gummibåndet.
Praktisk opbevaring af tilbehør
  • pladsbesparende, sikker og let tilgængelig tilbehørsopbevaring.
"Pull & Push" låsesystem.
  • Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
  • Nem og bekvem at transportere
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Nominelt effektoptag (W) 250
Sugestyrke (W) 60
Støvsugning (mbar) max. 85
Luftgennemstrømning (l/s) max. 22
Beholderkapacitet (l) 7
Beholdermateriale Plastik
Farvekomponent. Maskinens hoved Gul Tank Gul
ID tilbehør (mm) 35
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Batteritid pr. opladning (min) ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5 Ah)
Lydniveau (dB(A)) 64
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 3,1
Vægt inkl. emballage (kg) 5,1
Mål (L x B x H) (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Sugeslangens længde: 1.2 m
  • Materiale til sugeslange: Plastik
  • Fugemundstykke
  • Møbelmundstykke
  • Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
  • Støvsugerpose: 1 Stk., Tolags

Udstyr

  • Blæserfunktion
  • Tilbehør opbevares på maskinen.
Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 1 Compact Batteri
Batteridrevet våd- og tørstøvsuger WD 1 Compact Batteri
Anvendelsesområder
  • Køretøjsinteriør
  • Autocampere
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Haveskur
  • Væsker.
  • Værksted
  • Hobbyrum
