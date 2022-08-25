Våd- og tørstøvsuger WD 6 P V-25/8/22/T
Våd- og tørstøvsugeren WD 6 P V-25/8/22/T indeholder strømudtag til el-værktøj, 25 l plastbeholder, et fladt plisseret filter og er ekstremt energieffektiv med ultrahøj sugestyrke.
Førsteklasses rengøring: WD 6 P V-25/8/22/T garanterer perfekte resultater med en nominel indgangseffekt på kun 1.300 watt – på alle typer snavs, hvad enten det er tørt eller vådt, fint eller groft. Våd- og tørstøvsugeren leveres med en robust, slagfast 25-liters plastikbeholder, et 8-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange med håndtag, rustfri stålrør, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt gør det muligt at tilslutte elværktøj som f.eks. save eller slibemaskiner. Det resulterende snavs fjernes straks ved sugning. Drejekontakten giver brugeren mulighed for at justere sugekraften efter deres behov. Vådt og tørt snavs kan støvsuges uden behov for yderligere filterskift takket være det flade plisséfilter. Filteret kan fjernes og rengøres på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Derudover kan filteret rengøres effektivt ved at trykke på filterrenseknappen, hvilket nemt genopretter fuld sugekraft. Rørene og gulvmundstykket kan opbevares, når man holder en kort pause fra arbejdet. Inkluderer en opbevaringshylde, kabelopbevaring og tilbehørsopbevaring, samt et patenteret, ergonomiskformet 3-i-1 bærehåndtag.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares hurtigt vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1300
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|300
|Støvsugning (mbar)
|max. 280
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 75
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens beskyttelseskant Gul
|Ledning (m)
|8
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 656
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 0.5 m
- Rørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Antal fleecefilterposer: 1 Stk.
Udstyr
- Fladfilter: Cellulose
- Fleece filter pose: 3-lags
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré
Tilbehør
WD 6 P V-25/8/22/T reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.