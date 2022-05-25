Våd- og tørstøvsuger WD 5 P S V-25/5/22
Ekstremt kraftfuld: WD 5 P S V-25/5/22 – der kommer med en 25-liter beholder i rustfri stål, strømudtag, 5 m ledning og 2,2 m sugeslange – er ideel til forskellige rengøringsopgaver i og omkring hjemmet.
Ultrakraftig sugning og energieffektivitet: WD 5 P S V-25/5/22 våd- og tørstøvsugeren opnår de bedst mulige rengøringsresultater med en nominel indgangseffekt på kun 1.100 watt – uanset om det er tørt, vådt, fint eller groft snavs. Enheden leveres med en robust 25-liters rustfri stålbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Elværktøj kan nemt tilsluttes strømudtaget med automatisk tænd/sluk-kontakt. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Drejekontakten kan bruges til at justere sugekraften efter behov. Takket være den patenterede filterfjernelsesteknologi kan det flade plisséfilter fjernes på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Filterrenseknappen kan trykkes på for hurtigt og effektivt at rense filteret. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan fastgøres på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når man holder en kort pause fra arbejdet.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og praktisk opbevaring af medfølgende tilbehør.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Fleece filter pose
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré