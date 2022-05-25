Ultrakraftig sugning og energieffektivitet: WD 5 P S V-25/5/22 våd- og tørstøvsugeren opnår de bedst mulige rengøringsresultater med en nominel indgangseffekt på kun 1.100 watt – uanset om det er tørt, vådt, fint eller groft snavs. Enheden leveres med en robust 25-liters rustfri stålbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Elværktøj kan nemt tilsluttes strømudtaget med automatisk tænd/sluk-kontakt. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Drejekontakten kan bruges til at justere sugekraften efter behov. Takket være den patenterede filterfjernelsesteknologi kan det flade plisséfilter fjernes på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Filterrenseknappen kan trykkes på for hurtigt og effektivt at rense filteret. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan fastgøres på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når man holder en kort pause fra arbejdet.