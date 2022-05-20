Våd- og tørstøvsuger WD 4 P S V-20/5/22
Ekstra kraftig og energieffektiv våd/tør støvsuger med 20 l rustfri stålbeholder, stikkontakt til at arbejde med elværktøjer, 5 m kabel, 2,2 m sugerør og blæserfunktion.
Superkraftig og energieffektiv med 1.100 watt: WD 4 P S V-20/5/22 våd- og tørstøvsugerens enhed, sugeslange og mundstykke er optimalt koordineret for de bedste rengøringsresultater. Vådt, tørt, fint eller groft snavs fjernes uden afbrydelser og uden filterskift. Enheden leveres med en robust og slagfast 20-liters rustfri stålbeholder, et 5-meters kabel, en 2,2-meters sugeslange, klik-mundstykke, fladfilter og en fleecefilterpose. Den indbyggede stikkontakt med automatisk tænd/sluk-funktion forenkler arbejdet med elværktøj. Takket være patenteret teknologi kan filteret i våd- og tørstøvsugeren nemt og hurtigt fjernes – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er mulig, hjælper den ekstra blæsefunktion. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte til sugeslangen. Slangen kan opbevares kompakt på enhedens hoved. Rørene og mundstykket kan også hurtigt og bekvemt parkeres på kofangeren. Andre fordele inkluderer "Pull & Push" låsesystemet for nem åbning og lukning af beholderen, samt et ergonomisk formet bærehåndtag for bekvem transport af enheden.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1100
|Sugestyrke (W)
|240
|Støvsugning (mbar)
|max. 240
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 55
|Beholderkapacitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Kælder
- Væsker.
- Hobbyrum
- Entré