WD 3 Batteri er lige så funktionelt som en støvsuger med en ledning, men behøver ikke at blive sat i stikkontakten. Afhængigt af batteriet er batteriets levetid 15 til 30 minutter. Den fleksible trådløse multifunktions støvsuger har også en særlig robust stålbeholder med en kapacitet på 17 liter, samt et patronfilter til støvsugning af tørt og våd snavs uden at skulle skifte filter. En praktisk detalje er det aftagelige håndtag, som gør det muligt at tilslutte tilbehør direkte til sugeslangen. Den praktiske WD 3 Batteri gør det nemmere at rengøre takket være ekstra funktioner som blæserfunktionen, ”Pull&Push”-låsesystem, ergonomisk bærehåndtag og tilbehørsløsning. Og takket være dets kompatibilitet med 36 V batteriplatformen, kan batterier fra andre 36 V maskiner også bruges af WD 3 Batteri. Kärcher 36 V batteri og oplader er inkluderet.