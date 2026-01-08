Våd- og tørstøvsuger WD 5 P V-25/8/35
WD 5 P V-25/8/35 er et glimrende valg på baggrund af dens fremragende sugestyrke, en 25-liter plastikbeholder, et integreret strømudtag, 8 m ledning og 3,5 m lang sugeslange.
WD 5 P V-25/8/35 våd- og tørstøvsugeren giver fremragende sug, mens den forbliver energieffektiv med en nominel indgangseffekt på 1.100 watt. Alle typer snavs – hvad enten det er tørt eller vådt, fint eller groft – fjernes uden at efterlade rester. Enheden har en 25-liters plastikbeholder, et 8-meter kabel, en 3,5-meter sugeslange med aftageligt håndtag, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Yderligere funktioner inkluderer for eksempel det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt til arbejde med elværktøj, drejekontakten, der gør det muligt at justere effekten efter behov, og filterrensningsfunktionen, som kan bruges til hurtigt at genoprette sugekraften. Det flade plisséfilter er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan filteret fjernes på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Rørene og gulvmundstykket kan bekvemt parkeres, når man holder en kort pause fra arbejdet. Sugeslangen kan fastgøres sikkert ved at hænge den på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Inkluderer blæsefunktion, opbevaringshylde til værktøj og smådele,kabelopbevaring og tilbehørsopbevaring.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|8
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 3.5 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré