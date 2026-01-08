WD 5 P V-25/8/35 våd- og tørstøvsugeren giver fremragende sug, mens den forbliver energieffektiv med en nominel indgangseffekt på 1.100 watt. Alle typer snavs – hvad enten det er tørt eller vådt, fint eller groft – fjernes uden at efterlade rester. Enheden har en 25-liters plastikbeholder, et 8-meter kabel, en 3,5-meter sugeslange med aftageligt håndtag, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Yderligere funktioner inkluderer for eksempel det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt til arbejde med elværktøj, drejekontakten, der gør det muligt at justere effekten efter behov, og filterrensningsfunktionen, som kan bruges til hurtigt at genoprette sugekraften. Det flade plisséfilter er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan filteret fjernes på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Rørene og gulvmundstykket kan bekvemt parkeres, når man holder en kort pause fra arbejdet. Sugeslangen kan fastgøres sikkert ved at hænge den på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Inkluderer blæsefunktion, opbevaringshylde til værktøj og smådele,kabelopbevaring og tilbehørsopbevaring.