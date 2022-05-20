Superkraftig og energieffektiv med 1.100 watt: WD 4 P V-20/5/22 våd- og tørstøvsugerens enhed, sugeslange og mundstykke er optimalt koordineret for de bedste rengøringsresultater. Vådt, tørt, fint eller groft snavs fjernes uden afbrydelser og uden filterskift. Enheden leveres med en robust og slagfast 20-liters plastbeholder, et 5-meters kabel, en 2,2-meters sugeslange, klik-mundstykke, fladfilter og en fleecefilterpose. Den indbyggede stikkontakt med automatisk tænd/sluk-funktion forenkler arbejdet med elværktøj. Takket være patenteret teknologi kan filteret i våd- og tørstøvsugeren nemt og hurtigt fjernes på få sekunder for grundig rengøring – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor støvsugning ikke er mulig, hjælper den ekstra blæsefunktion. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte til sugeslangen. Slangen kan opbevares kompakt på enhedens hoved. Rørene og mundstykket kan også hurtigt og bekvemt parkeres på kofangeren. Andre fordele inkluderer "Pull & Push" låsesystemet for nem åbning og lukning af beholderen, samt et ergonomisk formet bærehåndtag for bekvem transport af enheden.