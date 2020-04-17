WD 3 P S V-17/4/20 er kraftfuld og energieffektiv med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Enheden, sugeslangen og Clips gulvmundstykket er optimalt koordineret for fremragende rengøringsresultater i tilfælde af tørt, vådt, fint eller groft snavs. Våd- og tørstøvsugeren imponerer med sit kompakte design og robuste 17-liters rustfri stålbeholder, 4 m kabel, 2 m sugeslange og fleecefilterpose. Det ét-delte patronfilter betyder, at både vådt og tørt snavs kan støvsuges uden at skulle skifte filter. Elværktøj som f.eks. save eller slibere kan tilsluttes via det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt, så støv og snavs, der genereres, kan støvsuges op med det samme. Blæsefunktionen er nyttig til rengøring af svært tilgængelige områder. Slangen kan pakkes pænt væk for at spare plads ved at hænge den på enhedens hoved. Kablet kan gemmes væk på kabelkrogen, mens rør og gulvmundstykker opbevares på stødfangeren. Pull & Push låsesystemet muliggør nem åbning og lukning af beholderen. Støvsugerens håndtag kan tages af, og tilbehør kan fastgøres direkte til sugeslangen.