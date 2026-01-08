Ingen ledning. Ingen grænser: Den batteridrevne våd- og tørstøvsuger WD 3-18 S fungerer på Kärchers 18 V Battery Power-batteriplatform og giver maksimal fleksibilitet med sit kompakte design og sin bevægelsesfrihed. Maskinen kombinerer en 2 meter lang sugeslange og et clips-gulvmundstykke og kan fjerne vådt, fint eller groft snavs på ingen tid. Maskinen er også udstyret med en robust og stødsikker 17-liters beholder i rustfrit stål, patronfilter i ét stykke samt en fleece-filterpose. Sugeslangens opbevaring er pladsbesparende; hæng den bare sikkert på toppen af maskinen. Yderligere features omfatter den praktiske blæsefunktion til områder, hvor det er svært at komme til at støvsuge, opbevaringshylden til værktøj og småting, den drejelige kontakt til nemt at tænde og slukke maskinen, det ergonomisk udformede bærehåndtag samt "Træk & skub"-låsesystemet, der gør det nemt at åbne og lukke beholderen. Parkeringspositionen på kofangeren gør, at slangerne og gulvmundstykket hurtigt og nemt kan opbevares, når du tager en kort pause fra arbejdet.